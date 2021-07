La pareja llevó a sus hijos a los estudios de Universal.

El romance de Ben Affleck y Jennifer Lopez es cada vez más sólida y las últimas imágenes de la pareja lo demuestran. Este viernes, el actor y cantante fueron fotografiados durante un paseo con sus hijos por los estudios de Universal.

Ben Affleck y J. Lo pasaron el día en compañía de los hijos gemelos del artista y el hijo menor del actor, así como de sus guardaespaldas.

La cantante, se recuerda, es la madre de los gemelos Max y Emme, de 13 años, fruto de la relación con Marc Anthony. Ben Affleck tiene tres hijos-Violet, 15, Seraphina, 12, y Samuel, nueve-de su matrimonio con Jennifer Garner.

