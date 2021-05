Los fans tienen cada vez menos dudas sobre la posible reconciliación de Jennifer López y Ben Affleck. La noticia de que la ex pareja ha estado cada vez más cerca aumenta y recientemente se han publicado imágenes de ambos que apoyan la tesis del romance.

Recientemente, J. Lo y Ben Affleck alquilaron una mansión en Miami para disfrutar de unos días de descanso para dos y no escaparon a la lente de los paparazzi.

Indiferente a la presencia de fotógrafos, Jennifer López incluso dibujó una sonrisa para las cámaras. Ahora mira.

Ben Affleck and Jennifer Lopez spotted out in Miami. pic.twitter.com/Z2FHnu2J6t

— Pop Faction Media (@PopFactionMedia) May 24, 2021