Jennifer Lopez divide a sus fans al hablar de Shakira: La declaración de la cantante en la película Halftime causó controversia en las redes.

Netflix celebra el estreno de Jennifer Lopez: Halftime. La película aborda algunos de los aspectos más interesantes de la carrera de J-Lo, incluida su actuación con Shakira en el Súper Tazón. En el documental, La Estrella del pop hace una declaración controvertida sobre su compañera de concierto. El discurso provocó una gran controversia en las redes sociales.

«En este documental íntimo, la estrella Jennifer Lopez reflexiona sobre la carrera multifacética y la presión de vivir en el Centro de atención», dice la sinopsis oficial de Halftime en Netflix.

Hoy en día, Jennifer Lopez es una de las estrellas más populares del mundo. Con una larga y diversa carrera en el mundo de la música y el cine, la estrella del pop ha vendido más de 80 millones de discos. En el Súper Tazón, alrededor de 103 millones de personas vieron su presentación.

Explicamos a continuación lo que Jennifer Lopez habla sobre Shakira en Halftime y cómo la declaración resonó entre los fanáticos de las cantantes; échale un vistazo.

¿Por qué Jennifer Lopez no disfrutó actuando con Shakira?

Promovido por Pepsi, el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón es uno de los eventos más populares de los Estados Unidos. La actuación también marcó un momento extremadamente importante en la carrera de Jennifer Lopez.

Algunos de los artistas más famosos de todos los tiempos, como Madonna, Lady Gaga, Snoop Dogg y Coldplay, han actuado en el torneo de fútbol americano.

En 2020, el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón unió a Jennifer Lopez y Shakira. Repleta de referencias culturales, la presentación conquistó público y crítica.

Incluso con el éxito de la actuación, a Jennifer Lopez no le gustó en absoluto compartir el escenario con Shakira. El problema de la cantante no involucra a su compañera de concierto, sino a la NFL, que tomó la decisión de poner a dos artistas de renombre en el mismo escenario.

«Sólo tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una de las canciones, y ahí, nos quedamos con sólo 5 minutos. Pero tenemos que cantar ciertas canciones! Necesitamos ese momento», comentó la cantante.

J-Lo también calificó la decisión de la NFL como «la peor idea del mundo».

«No es solo un espectáculo de danza. Tenemos que cantar nuestro mensaje. Poner a dos personas en el Súper Tazón es la peor idea posible», afirma J-Lo en el documental de Netflix.

Poco después del lanzamiento de Jennifer Lopez: Halftime, surgió una gran controversia en las redes sociales. Los fanáticos llamaron a J-Lo «mimado «y» mal agradecido».

«Tiene razón, Shakira debería haber hecho el espectáculo sola», tuiteó ironizó.

Otros comentaristas recordaron que, en varias ocasiones, más de un artista actuó en el Súper Tazón.

«Esto es ridículo. Shakira es la estrella más grande. Jennifer no lo sabe, o finge no saberlo? Artistas más importantes ya compartieron el escenario, y no actuaron como si alguien les debiera algo», comentó otra fan.

No hay consenso entre la opinión pública. Muchos internautas defendieron la declaración de Jennifer Lopez.

«En la película, dice que está insatisfecha con la NFL, no con Shakira. El problema fue el hecho de que dos cabezas de cartel tuvieron que compartir un espectáculo de 13 minutos. He visto el documental varias veces, y ella no dice nada sobre Shakira», explicó una espectadora.