Jefe de ONPE,  hace rato que juega a favor de comunistas

CORVETTO METE AUTOGOL A LA DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Los políticos no aprenden la lección, saben que Piero Corvetto no es confiable, y dale a la burra al monte. La burra siempre tira al monte y los burros que dirigen este país, especialmente los congresistas y aquellos entes encargados de los procesos electorales o referéndums para una nueva Constitución Política y todo lo que nos incumbe en democracia, pues hacen eso: seguir el caminito marcado, establecido y decidido por el Movadef y terroristas que han tomado poder.

Bueno, mi amigo “Gilberto” hace merito a su nombre, y ahora salen con el cuento que Piero Corvetto, no debió aceptar la solicitud de compra del kit de planillones para el recojo de firmas a la ciudadanía y llevar a cabo la “la lucha” por una Asamblea Constituyente, para goce y disfrute de los comunistas que quieren cambiar el sistema económico, que nos llevó más de 40 años de crecimiento. Tampoco, cree en un extraño descuido de Piero Corvetto -muchos menos en la investigación del Congreso y la Fiscalía- pesar de saber que el REFERENDUM ES INCONSTITUCIONAL E ILEGAL.

Se parece a las reflexiones camaleónicas del SUPTEP, que ahora no apoyan a Perú Libre, porque chocan con sus intereses. Nuestro pueblo siempre se da con la misma piedra, excepto aquellos que están arriba tirando pluma sobre sus beneficios. Lo malo de esto, es que los que están arriba en este sistema “democrático”, son elegidos por los que estamos abajo, después salen con el cuento “mi no me representa”, cuentan con nuestra indiferencia, con nuestra tolerancia y una vez han ascendido a lo más alto, comienzan a chupar los pies por un bono, seguir la inercia, acomodar el culo a la silla y reproducirse ad infinitum… cuales virus o células neoplásicas.

Duele pero hay que decirlo, el caviar PIERO CORVETTO, Jefe de la ONPE, una vez más nos ha metido el dedo, se burla de todos los peruanos, como en las elecciones pasadas, se “caga en la noticia”, no entregó los planillones para verificar el fraude en mes, favoreció abiertamente a Perú Libre. Todos se mordieron la lengua; ahora en este caso, solo se preguntan ¿Quién colocó el motivo o el título a ese padrón como documento para recabar firmas para la Asamblea? ¿El ente que entregó el padrón es el responsable?

¿Acaso en ONPE no existe una oficina de asesoría jurídica que determina si procede a no la solicitud? Esta oficina esta encargada de investigar la improcedencia constitucional o legal de este petitorio que se hace para recolectar firmas. No se puede promover cualquier “huevada”, ni mucho menos entregar nada que no esté permitido por ley, menos entregar planillones para convocar una Asamblea Constituyente, porque esa figura no está contemplada en nuestra Carta Magna.

Cómo la ONPE atendió la solicitud del congresista oficialista Jaime Quito Sarmiento, quien, según el registro de venta de kit electoral para referéndum de la propia institución, cumplió con realizar el trámite administrativo el 12 de agosto y al toque lo atendieron?” Ante esta gravísima e ilegal solicitud, se puede confiar en el Congreso, Onpe, JNE, donde cualquier ciudadano, tiene expedito su derecho para iniciar las siguientes acciones:

1.- Hay que solicitar a ONPE declarar de oficio, en sede administrativa la nulidad de entrega de kit para la obtención de firmas para consultar vía referéndum, a la ciudadanía se convoque asamblea constituyente para modificar totalmente la constitución de 1993, solicitada por el congresista de partido de gobierno – Perú Libre – Bernardo Jaime Quito Sarmiento.

2.- La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de oficio debe iniciar investigación preliminar a jefe de ONPE, Piero Corvetto, a fin de establecer grado de responsabilidad en la ilegal entrega de kit para recolección de firmas para modificar constitución vía referéndum.

3.- La Comisión de Constitución y Justicia del Congreso deben convocar a jefe de ONPE, Piero Corvetto, para que informe las razones por las que accedieron a entrega de kit para consultar a población vía referéndum modificación total de la constitución, no prevista en Carta Magna y es contraria a ley de participación y control ciudadano.

4.- En forma inmediata iniciar acciones de amparo contra ONPE, por grace violacion de la constitución y ley 26300 de participación y control ciudadano.

5.- Denunciar ante Contraloría General de la República, el uso de fondos públicos por parte del premier “puka” Bellido y otros funcionarios, para apoyar recolección de firmas; sin perjuicio de la respectiva denuncia constitucional contra el premier bellido por infracción constitucional.

Tal como lo señala, el Dr. Gaston Soto Ballenas, al hacer un análisis acertado y preciso de la ley 26300 de participación y control ciudadano, concluyendo de manera categórica que de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del texto constitucional, toda reforma parcial y/o total se propone, debate y aprueba por el Congreso, no hay otro camino; en consecuencia la ONPE no debió disponer la entrega del kit para obtener firmas y vía “referéndum consultar a la ciudadanía la reforma total de la constitución de 1993, a cargo de una asamblea constituyente popular , soberana y plurinacional”.

No me hagan “conejo”, que me voy a parecer como mi amigo “Gilberto” y eso no puede suceder; la pregunta de fondo, ¿Quién se levantó el 15% de coimisión de la publicidad “campaña electoral” pasada 1ra. vuelta de 70 millones y 2da vuelta 12 millones. Un total de 82 millones de soles? ¿Quien seleccionó a la agencia de publicidad o Central de Medios? ¿El angelito de Piero Corvetto, jefe de ONPE, no sabe a dónde fueron a parar más de 12 millones de soles y no recibió nada? NO ME HAGAN CONEJO…