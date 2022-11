Jefe de la DINI confirma que hay oficina de inteligencia en Palacio

By

Montesinos compraba militares para copar el aparato de inteligencia y defiendan al corrupto régimen de Alberto Fujimori.

Mientras los generales en actividad de nuestras FFAA miran a otro lado, el general (r) EP Gustavo Bobbio Rosas, exconsejero y amigo de Antauro Humala- asume la DINI y pone una oficina en Palacio a disposición de Pedro Castillo. Además, reveló que cuatro miembros de la DINI son los que están a cargo de manejar los equipos que se encuentran en el interior de dicha oficina.

En entrevista exclusiva con EXITOSA, el jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Gustavo Bobbio Rosas, sin inmutarse confirmó este miércoles que existe una oficina de dicha agencia dentro del Palacio de Gobierno.

¿Hay una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno? Por su puesto que SI (…) es un asco que los anteriores jefes de la DINI no hayan instalado esa oficina.

«Si yo, presidente, quiero saber como está el conflicto en Parinacochas en estos momentos ¿qué hago? voy a la oficina de información, los especialistas me dicen que prenda la pantalla, señaló la tv».

1. Reveló que cuatro miembros de la DINI son los que están a cargo de manejar los equipos que se encuentran en el interior de dicha oficina. “(La oficina) se ha abierto este año, en nuestra estadía en la DINI, porque era una necesidad y es una oficina legal“.

Además, Bobbio, confirmó lo dicho por Henry Shimabukuro, quien hoy se encuentra investigado por presuntamente formar parte del «Gabinete en las sombras» del presidente Pedro Castillo.

2. Sobre los 40 mil soles a Vladimir Cerrón?

Gustavo Bobbio Rosas negó que el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, trabaje para la institución y reciba un pago de 40 mil soles, tal como lo afirmó un colaborador eficaz. «Por mí pasan todas las cuentas y yo soy el encargado de revisarlas. Lo digo y lo aseguro delante de todos: no le pagamos 40 ni 30 mil soles. No le pagamos a Vladimir Cerrón, él no trabaja con nosotros”, sentenció.

3. Gustavo Bobbio de tapa el ojo ante la tremenda corrupción de este gobierno, este cretino que ocupa el cargo de jefe del gabinete de asesores de la DINI, mejor que responda quienes son los «dinámicos» de Perú Libre que están en la planilla de la DINI, en vez de pensar que los peruanos somos caídos del palto y trate de cojudearnos.

«Todos estos desmanes (marchas de protestas) no son porque la gente se exalta, es por que les ofrecen. Puedo decir hasta los paraderos donde ofrecen hasta S/100 por ir (a una movilización)».

4. Seguro que habla por las portátiles que llegan a apoyar al inepto de Palacio: profesores de provincias, prefectos y subprefectos, ronderos, retirados de las FFAA, vagos que están en la Plaza de Armas, Plaza San Martín, Congreso, Fiscalía que agreden a la oposición y periodistas?

Recuerdo, que durante la campaña electoral, el ex militar aseguró no haber encontrado “ni un rastro de comunismo” en el entonces candidato Pedro Castillo e indicó que le sorprendió su “gran sensibilidad social” y su “honestidad”.

Con estas lamentables declaraciones se demuestra que no está capacitado para dirigir la DINI dedicada a obtener información fundamentándose en la seguridad nacional. LA DINI ESTA AL SERVICIO DEL ESTADO Y NO DEL PRESIDENTE CASTILLO. HAY DECLARACIÓN DEL GENERAL WILSON BARRANTES «CUANDO CASTILLO LE OFRECIÓ SER JEFE DE LA DINI PACHECO Y CAMACHO ME PUDIERON UN CUPO DE 200 MIL POR ENCARGO DEL PRESIDENTE»