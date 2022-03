JAVIER VILLA STEIN POR EL CAMBIO EN EL CAL

By

GOBIERNO TEME TRIUNFO DE VILLA STEIN

Este sábado 26 los abogados se la juegan por Javier Villa Stein, el cuco de la continuidad en el CAL con el Número 7

El exjuez supremo y ahora fuerte candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, viene sufriendo ciberataques en sus cuentas de Facebook y Twitter a pocos días que se realice la segunda vuelta en dicha institución.

Primero: cómo entender de dónde salió la «pandilla de pirañas» que emboscaron

a Villa Stein- falta de garantías para que no se lleve acabo el debate- al parecer con algunos seguidores de la otra lista y de la gestión que no desean el cambio de junta directiva? Acaso, el claro objetivo, que no se llegue a realizar los controles, auditoría y cambios que el CAL requiere? Se puede entender porqué está de jodida la justicia en nuestro país?

Segundo: la lista de su adversario, Dr.César Bazan, la integraría la hermana del premier Anibal Torres, por lo que no sorprende las actitudes matonezcas de miserables de la mafia caviar y la izquierda quienes quieren impedir su victoria? Ya hemos visto de todo y han hecho lo imposible para impedir que el Dr. Javier Villa Stein llegue al decanato del Colegio de abogados de Lima (CAL).

Tercero: usaron argucias legales en dos elecciones pasadas con el fin de invalidar su victoria, como inventar una carta falsa donde su familia supuestamente sostenía que se le debe inhabilitar al exmagistrado por presentar una enfermedad mental. Han que se presente al debate entre el abogado penalista y su rival el abogado César Bazán. Como si fuera poco, los adversarios del letrado Villa Stein hackearon su cuenta de Twitter y Facebook con el objetivo, que su mensaje no llegue a los abogados electores que votarían por el magistrado.

Cuarto: el Dr. Villa Stein hace algunos días a había adelantado que veía venir una campaña de destrucción de imagen en su contra por parte del candidato del otro lado Cesar Bazán:

«Aprovecho la oportunidad para manifestarle la vergüenza que siento por la campaña de guerra sucia que está emprendiendo en esta campaña electoral. Lo normal entre la gente decente es ganar limpiamente».

Pysnnoticias ha sondeado en el campo y es matemáticamente imposible que pierda el Dr. Javier Villa Stein, por lo que la pregunta cae de madura, ya no falta nada cómo para tramar y revertir el resultado o para invalidar su victoria de este sábado 26? Seguro, que la libertad estará garantizada con su victoria y desde esta humilde columna todo mi apoyo a un exJuez probo, las elecciones en el CAL sean limpias, porque los peruanos ya estamos cansados de fraudes. ¿Que opina usted el respecto?

La pregunta de cajón, los progres y caviares enquistados en el CAL soltaran fácilmente la teta? LE LLEGÓ LA HORA AL GOBIERNO QUE NO RESPETA EL ESTADO DE DERECHO