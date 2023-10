Iván Torres la Torre dio una magistral conferencia en Universidad Federico Villarreal

Up Next

El Decano de la Facultad de Derecho de la Villareal, Doctor Carlos Navas, distinguió al Doctor Iván Torres La Torre, al lado el muy calificado Jurista y ex Congresista Moisés Tambini del Valle.

Frente a las últimas opacas gestiones, los Abogados de Lima, necesitan de un verdadero intérprete de sus necesidades más básicas. Y para ello requieren de un Líder, con éxito comprobado en el Foro. NO de quien solo quiere candidatear a Decano para figuretear y hacerse, o pretender hacerse famoso en dicha apuesta. No quieren los agremiados CAL, más proyectos o aventuras. Deben elegir ahora a Líderes consolidados y de experiencia real.

Iván Torres la Torre, desplegó por tanto en su Conferencia, sobre los nuevos retos del Derecho Penal contemporáneo, toda la exégesis de los grandes tratadistas alemanes, de los cuales el mismo ha bebido in situ de su prédica como que es igualmente un eximio el Maestro Iván Torres, de la «Deutsche Sprache» como debe ocurrir con cualquier penalista de veras que se precie de tal.

By