IVA, Cómo solicitar la devolución en España

Los turistas extranjeros que visitan España, pueden solicitar la devolución del IVA pagado en las compras de productos que serán llevados fuera de España (o de la Unión Europea).

Escribimos nosotros en el presente texto para aclarar todas sus dudas acerca de la solicitud de la devolución del IVA y para conocer, de forma fácil de entender, cómo funciona el trámite.

¿Qué es el IVA?

El IVA, el Impuesto sobre el Valor Añadido (impuesto sobre el valor añadido), es el principal impuesto que paga el consumidor en España. El tipo normal del IVA es del 21%. Además de la tasa principal, hay dos tipos especiales de IVA: 10% y de 4%.

No es necesario calentar mucho la cabeza tratando de entender la estructura del IVA en España: todos los precios que vas a encontrar en tiendas, transporte, alojamiento y atracciones turísticas ya deben incluir el IVA.

¿Quién tiene derecho a la devolución del IVA?

Para tener derecho a las compras tax-free, es decir, con derecho a la devolución del impuesto, es necesario:

Que usted resida fuera de la Unión Europea.

Que usted realice compras en tiendas de España. La tienda debe participar en el programa Tax Free. La gran mayoría de las tiendas de España forman parte del programa. En la duda, siempre es bueno preguntar antes de comprar.

Que usted esté solicitando la devolución del IVA correspondiente a la compra de un producto. La devolución no contempla gastos en servicios, tales como: alojamiento, alimentación, entradas o alquiler de vehículos.

Presentar su pasaporte en el momento de la compra (presente el pasaporte original!).

En la aduana en el aeropuerto, presentar la factura correspondiente a la compra acompañada por los productos comprados. No olvides que puede ser solicitada en la presentación del producto comprado!

¿Cuál es el porcentaje de impuesto que voy a recibir de vuelta?

Muchas personas están frustradas cuando se dan cuenta de que la devolución del IVA no cubre el 100% del valor del impuesto pagado. A veces hay hasta quien piensa que fue engañado. Por eso, es muy importante entender que la devolución del IVA no significa que usted va a recibir el 100% del impuesto pagado.

Existe un techo legal que determina el porcentaje del impuesto que debe ser devuelto. Este techo es de 15,70%. Sobre este porcentaje, todavía se refiere a la comisión cobrada por la empresa autorizada para gestionar la devolución del IVA, una comisión que también es regulada por una ley.

El cálculo definitivo es muy complejo, pero considera que por una compra de 100€ (cantidad que ya incluye el 21% de IVA), usted va a recibir aproximadamente 10,50€.

¿Y las compras en otros países de Europa?

El sistema de Tax Free no está limitado a las compras realizadas en España. Usted va a poder pedir la devolución del IVA correspondiente a las compras realizadas en otros países de la Unión Europea que formen parte del itinerario de su viaje.

Guarde las notas de compra de todos los productos. acompañados de los debidos formularios de Tax Free, para presentarlas todas juntas en el aeropuerto de salida de la Unión Europea.

La devolución del IVA, paso a paso

Vamos a explicar de forma didáctica cómo es el paso a paso de la obtención de la devolución del IVA. El trámite consta de 3 pasos:

Obtención del formulario de IVA en el momento de la compra.

Sello de la aduana en el formulario.

Devolución del dinero por parte de la empresa acreditada por las autoridades.

Es importante entender que, aunque el paso 3. puede suceder antes de que el paso 2. todos son obligatorios.

Paso 1. Compras.

En el momento de realizar sus compras, requiera el formulario de tax free por todas las compras realizadas por un valor superior a 90,15€ en una misma tienda. La tienda va a rellenar el formulario con tus datos, los datos de la compra y los datos de la tienda.

La tienda va a indicar cuál es la empresa responsable de la devolución del IVA. Cada tienda trabaja con una empresa específica.

Paso 2. Sello de la aduana

Para tener derecho a la devolución del IVA, es imprescindible que usted obtenga el sello de la aduana en el formulario para la devolución del IVA. Este sello debe ser obtenido en el último aeropuerto antes de salir de la Unión Europea.

En el caso de España, el órgano responsable del trámite es la Guardia Civil, y en el aeropuerto usted debe buscar por el Taller de Devolución del IVA. Recuerde que usted no debe poner en su equipaje los productos para los cuales está solicitando la devolución del IVA. Si usted no presenta los productos, la Guardia Civil no va a poner el sello en el formulario.

¿Qué sucede si su vuelo que parte de España no va a llevarlo fuera de la Unión Europea?

Imaginemos, por ejemplo, que usted no va a volar directo de Madrid a Sao Paulo. Antes, hará una escala en Lisboa, con cambio de avión. En este caso, se deberá estampar su documentación en la oficina del IVA del aeropuerto de Lisboa.

¿Y si la escala es muy corta?

Hablamos recientemente con la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid. Fuimos informados de que, por ley, la Guardia Civil de España no puede estampar un formulario de un pasajero que está volando a otro aeropuerto dentro de la Unión Europea.

También confesó, off-the-record, que en el caso de conexiones muy cortas (imagine que usted solamente tenga, continuando con nuestro ejemplo, una conexión de 45 minutos en Lisboa), y según el criterio y disposición del agente de la Guardia Civil presente en el momento, pueden facilitar la vida del viajero sellando el formulario. No cuente con ello, pero si su conexión se corta y tienes miedo de no poder completar el trámite en el aeropuerto de conexión, puede valer la pena tratar en la oficina del IVA del aeropuerto en España.

Paso 3. Entrega del formulario sellado a la empresa responsable de la devolución del IVA.

Es imprescindible que, en el momento que ya tiene el sello de la aduana en el formulario, el entregado a la empresa responsable de la devolución del IVA.

Esta entrega puede realizarse de dos formas diferentes:

las principales empresas cuentan con oficinas en los principales aeropuertos. Si la oficina de la empresa, que suele ser justo después del control de inmigración de salida del país, está abierto, aproveche para entregar el formulario.

por correo postal. De vuelta en casa, envía el formulario por correo a la dirección que la empresa deberá haber proporcionado para enviar el documento.

Si usted no comunicar a la empresa el formulario sellado por la aduana, no tendrá derecho a la devolución del IVA. Si la empresa ya ha adelantado para usted la devolución del IVA (véase el siguiente punto) y usted no remitir el formulario debidamente sellado para ella, tendrá el valor de la devolución cargará en su tarjeta, sumando el importe pagado y aún puede incluir la adición de una multa.

Paso 4. La devolución del dinero.

Hasta hace poco tiempo, el procedimiento para obtener la devolución del dinero debía realizarse necesariamente en el aeropuerto de salida del país, en las oficinas de las empresas acreditadas por las autoridades españolas para la realización del trámite.

Sin embargo, en años recientes (Barcelona fue la pionera), las empresas están permitiendo la obtención de la devolución del dinero en oficinas en el centro de las principales ciudades turísticas de España. Las empresas van a adelantar la devolución del impuesto para usted, que puede recibirlo en su tarjeta de crédito o en efectivo.

Es importante entender que, en el caso del recibimiento anticipado de la devolución del impuesto, los pasos 2 y 3 aún serán obligatorios. El único cambio en el trámite de la orden. Usted va a recibir el dinero en primer lugar para más tarde obtener el sello de la aduana y proceder con la entrega de la documentación a la empresa que realizó el anticipo.

Sugerencia valiosas

¿Está queriendo solicitar la devolución del IVA? Llegue al aeropuerto con tiempo suficiente. España recibe muchos turistas y las colas en la oficina de devolución del IVA pueden ser muy largas. Muchos han informado de que han tenido que renunciar a solicitar la devolución del IVA por causa de las colas. Entonces, ¿quieren garantizar la devolución del IVA? bastante antes en el aeropuerto.

¿Alguna duda sobre la devolución del IVA?

Para quien nunca ha solicitado la devolución del IVA, el trámite puede parecer aterrador, cuando en realidad es bastante simple. Usted compra, pide el formulario, sella el formulario en la aduana y entrega el formulario en la empresa a través de un acuerdo con la tienda. Así de simple.