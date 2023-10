Israel tiene como aplastar a palestinos y extirparlos del mapa

By

44 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Saben lo que significa que USA detenga sus barcos que iban en apoyo de Israel???

Quiere decir que «los Sombreros Blancos» están infiltrados en todos lados? Qué la flota de EEUU estaban dirigidos por Sombreros Blancos??? No sé extrañen que pronto los Sombreros Blancos en el ejército israelí; Hamas; Palestina; Hezbolla; Irán; etc… se manifiesten. El Titán dio la orden de anclar detener la flota y esperaran sus órdenes… o una amenaza de «lebanon»??? Qué tiene Líbano, como para detener esa flota???

No sé trate de especular si USA detuvo su flota o quien dió la orden. Lo que si es cierto es que detrás del gobierno de los EEUU están los poderosos dueños de la Reserva Federal y las corporaciones Black Rock y Vanguard Group. Son dueños de la mitad del dinero en el mundo y han causado todo las guerras desde 1913…

USS Normandy ylos destructores USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt. Esta es la primera misión completa del USS Gerald R. Ford, que transporta a 5.000 marines en un despliegue de fuerzas inesperado que incluye Aviones de combate . Este super buque de guerra es el más nuevo de la Armada estadounidense. Tiene 332,8 metros de eslora y 100.000 toneladas de desplazamiento con un sistema de propulsión nuclear. Puede transportar 90 cazas y helicópteros. Según Breakinf Defense, junto con el Ford, EEUU está enviando a la zona el crucero

Y los dueños son judios… entonces no hay que dudar de su capacidad militar, pueden utilizar su poder para desaparecer todo rastro de la desendencia de Ismael, y se acaba todo. O se trata de una Estrategia??? Lo había advertido en mi nota anterior. ¿Cómo un ejército con un nivel de preparación superior al de muchas potencias deja que se infiltran en sus territorios? ¿Qué hacia el MOSAD? Justo 50 años después? Se olvidaron que hoy es un día muy importante, es Tzimja Torá. Creo que los sorprendió como en la guerra de Yom Kipur!!!

«ISRAEL, lo dejó entrar para tener la excusa de lo que ahora va a pasar (como el ataque a Perl Harbor, EEUU, para justificar el ingreso a la 2da Guerra Mundial). Los norteamericanos sabían lo que iba a pasar, y lo fomentaron, para tener la excusa perfecta de una Guerra.».

https://twitter.com/SJulietAguilar1/status/1711243938495963390?t=knH2wZb3F-4XXm6iRG71-w&s=19

Nadie sabe lo que puede pasar… pero, que va a pasar, pasará. Netanyahu ya le dijo al viejito Joe Biden, que van a entrar a Gaza. A todo esto, Hezbollah señaló que si los colonos sionistas entran a Gaza, no son mancos. Netanyahu también dijo que van a «cambiar oriente próximo».

Como vemos, la amenaza está hecha. Si los países cercanos no reaccionan no pararán hasta ir por ellos. Arabia Saudita ya canceló el proceso de normalización. Asia Occidental está unida. «Israel» está en plena crisis política… es el momento de extirpar el cáncer del colonialismo en la región. Si no lo hacen ahora, nunca estarán tranquilos.

El conflicto entre Israel y Palestina ha sido objeto de debate y especulación durante décadas. Y hasta la fecha, muchas de las conversaciones entre ambas partes parecen carecer de sinceridad y de una verdadera intención de llegar a un acuerdo. La percepción general es que los líderes israelíes no han mostrado una voluntad auténtica de encontrar una solución definitiva. Tambien, se critica a las autoridades palestinas por su corrupción y por no ser fieles a la causa que dicen representar.

La solución ideal sería la creación de dos estados independientes. Sin embargo, ¿cómo se puede alcanzar este objetivo cuando parece no existir un compromiso real por parte del gobierno israelí? Es cierto que la necesidad impulsa la innovación, y las dinámicas de este conflicto están evolucionando. Pero también es verdad que la violencia sólo engendra más violencia. Es importante destacar que Hamas no representa a toda Palestina. Su surgimiento es, en gran medida, una respuesta a la opresión.

Mi deseo más profundo es que prevalezca la paz especialmente para aquellos inocentes atrapados en el fuego cruzado. Espero que pronto se encuentre una solución duradera que beneficie a ambas partes