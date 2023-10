¿Porqué no se tocan los dedos en la Creación de Adán de Miguel Ángel?

Up Next

«Creo que entre el 5% y el 10% de estas armas fueron fabricadas por Irán y el 10% son norcoreanas. El resto fue fabricado en la Franja de Gaza «, afirmó un responsable del ejército israelí, cuya identidad no puede ser revelada, según France- Prensa.

La exhibición de algunas decenas de armas, entre ellas minas, lanzacohetes, obuses e incluso drones caseros, incautadas en los lugares de los ataques de Hamás, tuvo lugar durante una visita a una instalación militar que no puede ser revelada.

By