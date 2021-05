Diez civiles de la misma familia mueren en Gaza, donde 140 personas perdieron la vida en seis días de hostilidades. La aviación israelí derriba un edificio de 12 pisos, sede de Associated Press y Al Jazeera

Los aviones de la Fuerza Aérea Israelí continuaron sus bombardeos este sábado en la Franja de Gaza y las milicias de Hamas respondieron disparando cohetes, especialmente sobre Tel Aviv, en el sexto día de hostilidades. Al menos 10 personas de la misma familia murieron en un ataque aéreo israelí contra el campamento de refugiados situado al norte de la capital del enclave. El ejército israelí también derribó una torre de 12 pisos en la ciudad de Gaza, la sede de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) y la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. A medida que las dos partes se enredan en la lógica de la guerra, la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, con el apoyo de la UE y otros países árabes, intensifica sus esfuerzos para tratar de alcanzar un alto el fuego en las próximas horas.

El ejército israelí -en lo que es su mayor ofensiva en siete años- atacó “varios lanzacohetes y otras instalaciones de lanzamiento subterráneas” de las milicias de Gaza el sábado por la mañana, según informó en su perfil de Twitter, en el que compartió videos de los impactos en el enclave palestino del norte. También compartió imágenes del ataque aéreo contra la Oficina del jefe de las fuerzas de seguridad de Hamás, Tawfiq Abu Naim, que fue utilizado “para el mando y control de la infraestructura militar.” Sin embargo, no se especifico si Abu Naim fue alcanzado por el ataque. En una nota, las fuerzas armadas israelíes afirman que entre las “docenas” de objetivos alcanzados en las últimas horas también hay “varios grupos de terroristas que estaban tratando de lanzar cohetes contra territorio israelí.” Fuentes militares israelíes aseguraron el sábado que “cientos” de miembros de Hamás murieron en los ataques de anoche en la Franja de Gaza.

Ocho niños y dos mujeres, todos pertenecientes a la familia Abu Hatab, murieron el sábado en el campamento de refugiados de Al Shati cuando el edificio de tres pisos donde vivían se derrumbó después de un bombardeo israelí. Cerca de 10 ambulancias egipcias entraron en la Franja de Gaza el sábado por la mañana. Fuentes médicas palestinas dicen que 140 muertos -34 niños y 21 mujeres- y mil heridos después de más de cinco días de operaciones militares israelíes.

Overnight, the IAF struck dozens of terror targets in the Gaza Strip, including:

🎯Rocket launch sites and underground rocket launchers.

🎯Terrorist Squads.

🎯Operational offices of the Head of the Hamas Security Forces.

🎯Significant weapons storage warehouses. pic.twitter.com/1gLmEAD7qU

— Israeli Air Force (@IAFsite) May 15, 2021