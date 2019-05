iPhone XS Max vs OnePlus 7 Pro

OnePlus a principios de este mes dio a conocer su nuevo smartphone insignia, el OnePlus 7 Pro, que ofrece múltiples atractivos y características únicas, junto con un precio asequible.

MacRumors camarógrafo Dan Barbera desprotegido el OnePlus 7 Pro cuando se lanzó por primera vez, pero ha pasado más tiempo con ella para una comparación exhaustiva que se ha compartido en nuestro canal de YouTube.

El OnePlus 7 Pro tiene un precio a partir de $669, lo que es significativamente más barato que el iPhone XS Max, que es un precio a partir de $1,099. Aunque más barato, el OnePlus 7 Pro no sacrificar muchas características.

tiene un 6.67-pulgadas de pantalla OLED que de borde a borde sin biseles aparte de una pequeña barbilla en la parte inferior. A diferencia del iPhone, no hay ninguna clase y sin recorte para la cámara frontal, y eso es debido a que OnePlus ha diseñado un pop fuera de la cámara frontal que encaje hasta cuando usted necesita tomar un selfie.

Hay preguntas acerca de la durabilidad de este pop-up de la cámara es, y la respuesta corta es que aunque hemos pasado un poco más de tiempo con ella, todavía no sabemos cómo se va a sostener en el tiempo y cuando está expuesto a los elementos, aunque parece ser duradera.

El OnePlus ofrece reconocimiento facial, pero como con todos los dispositivos Android, no a la par con el iPhone en la Cara de ID. Es en 2D de reconocimiento de imagen, lo que significa que no puede ser utilizado para garantizar operaciones como la realización de pagos. Eso está bien, porque con un pop-up de la cámara, es más fácil el uso de la en-pantalla sensor de huellas dactilares.

En la pantalla de sensores de huella dactilar son convenientes, pero en este caso, aunque funciona bien, no es tan rápido ni tan fácil de usar como IDENTIFICACIÓN facial.

La pantalla AMOLED es de alta calidad y se ve muy bien, y no se puede negar que no notch es superior a la de una muesca. Tiene bordes curvos en la parte lateral, que puede hacer que de los casos y protectores de pantalla inconveniente, pero existe el beneficio de un 90Hz frecuencia de actualización. iPhone XS Max tiene un televisor de pantalla que es más práctico, y siendo igual de vivos, brillantes y nítidas.

Cuando se trata de rendimiento, estos son los smartphones modernos que están equipados con componentes de alta gama y en el día a día de uso, ambos son super rápido y no vas a notar mucha diferencia entre ellos. El One Plus 7 Pro ofrece hasta 12 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone XS Max tiene 4GB de RAM, pero Apple siempre ha sido mejor en la gestión de la memoria y por lo tanto no hay una diferencia apreciable en el rendimiento.

Hay una 4,000 mAh de la batería en el OnePlus 7 Pro, pero su vida de la batería no es realmente derrotando a los iPhone XS Max. No ganar lo que se refiere a la carga, a pesar de que, debido a que tiene una rápida función de la carga que lleva de 0 a 100 por ciento en una hora.

El iPhone, por supuesto, ha de carga rápida, pero la diferencia es que el OnePlus 7 Pro viene con el adaptador de corriente necesaria para permitir que el más rápido de la carga mientras que el iPhone no. El OnePlus 7 Pro no tiene carga inalámbrica, sin embargo, que es una desventaja.

no Hay ninguna clasificación de resistencia al agua en el OnePlus 7 Pro, mientras que el iPhone XS Max cuenta con una certificación IP67, lo que significa que puede albergar hasta la inmersión en agua. OnePlus afirma que la resistencia al agua de certificación para el OnePlus 7 Pro que han hecho de cada uno de los dispositivos de $30 más caro y que el teléfono inteligente es capaz de ser empapado en agua, pero vas a tener que tomar OnePlus’ palabra para ella.

Cuando se trata de la cámara, tél iPhone XS Max gana. Aunque el iPhone es la cámara de doble lente y no triple objetivo como el de Uno Más De 7 Pro, el iPhone se produce mejores imágenes. OnePlus nunca ha sido conocida por la calidad de la cámara, y la compañía ha reconocido que hay problemas con el 7 Pro de la cámara. Una actualización está en las obras para abordar algunas de las quejas de los clientes, pero, como es, el iPhone supera a la de OnePlus.

en Concreto, destaca son exagerados en el OnePlus en comparación con el iPhone, y el Modo de Retrato no es tan nítida. Hicimos como el ultra gran angular de lente de la cámara, que el iPhone se rumorea que será llegar en 2019.

El hardware puede ser similar en términos de rendimiento final entre los dos smartphones, pero todavía hay una gran diferencia en el software, también conocido como iOS vs Android.

a pesar de que hay pros y contras para ambos sistemas operativos, la mayoría de las personas que están en la profundidad de la iOS ecosistema y que prefieren los dispositivos iOS no va a querer aventurarse más en Android aunque los dispositivos Android como el OnePlus 7 Pro puede ser mucho más asequible.

¿Qué piensa usted de la OnePlus 7 Pro? Es su conjunto de características y precio bajo pena dejar el ecosistema de Apple? Háganos saber en los comentarios.