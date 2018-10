iPhone XR fecha de lanzamiento, precio y especificaciones

En septiembre de 2018 en el caso de que Apple anunció un par de nuevos iPhones: no sólo el nuevo iPhone XS y XS Max, pero también una opción más barata para la gente que no tiene un recambio grand: el iPhone XR.

El iPhone XR tiene el mismo muescas de diseño del año pasado el iPhone de X (IDENTIFICACIÓN facial, no un botón de Inicio), junto con la nueva A12 Bionic procesador, una actualización de un solo lente de la cámara, y una selección de seis colores diferentes acabados.

también Es mucho más barato que el iPhone XS y XS Max, a partir de £749/$749, en comparación con £999/999 dólares o £1,099/$1,099 para el resto de teléfonos.

El único inconveniente era que el iPhone XR tiene una después de la fecha de lanzamiento de 26 de octubre, con pre-pedidos a partir del 19 de octubre.

Si usted se está preguntando si vale la pena la espera, lea nuestra comparación del iPhone XR y XS, y el iPhone XR y el iPhone XS Max.

también comparamos este ‘presupuesto’ de oferta de Apple actual más barato auricular en el iPhone 7 vs iPhone XR, y con un precio similar buque insignia de Android en iPhone XR vs Sony Xperia XZ3. También debe tener en cuenta que este no es el tiempo-se rumorea que la actualización para el iPhone SE, que habría sido mucho más barato – aunque, naturalmente, ahora somos menos y menos convencido de que un iPhone SE 2 nunca va a salir.

iPhone XR: fecha de Lanzamiento &

El iPhone XR estará disponible para pre-orden de la viernes 19 de octubre, con el teléfono de llegar en las tiendas una semana más tarde en viernes 26 de octubre.

Usted puede pre-ordenar el iPhone XR de 8.01 de la mañana del 19 de octubre en el reino unido. Si usted está en los estados unidos, la pre-orden el tiempo será 12.01 am PT o 3.01 am ET (estamos contentos de que no tenemos que ser hasta que a principios!)

Si usted quiere comprar un iPhone XR tendrá que ser rápido en pre-orden del día, como esperamos que va a ser un popular iPhone. Vamos a explicar cómo pre-ordenar el iPhone XR a continuación.

Si usted se olvida de la pre-fin de plazo o no tienes suerte y no se las arreglan para pre-ordenar el iPhone XR, usted todavía puede ser capaz de conseguir uno en el día de su lanzamiento, ya sea por la formación de colas fuera de una Tienda de Apple, o hasta la firma de uno con una de las redes de telefonía móvil en el país.

por cierto, el iPhone XR lanzamiento coincidirá con la re-apertura del Covent Garden de la Tienda de Apple en Londres. Apple cierra su buque insignia, el Covent Garden de la Tienda de Apple para reformas de vuelta el 27 de junio. La primera tienda se abrió al público en julio de 2010.

como pre-ordenar el iPhone XR

Para tener la mejor oportunidad de conseguir el nuevo iPhone XR, le recomendamos que instale Apple’s de la Aplicación de la app Store en tu iPhone si no’t ya. Incluso si usted ya tiene la aplicación en su iPhone le sugerimos que abrirlo y comprobar que usted don y rsquo;t necesidad de actualizar!

en realidad Se puede ejecutar a través de todas las opciones para el iPhone XR, eligiendo el modelo que quieres ahora. Si usted hace esto ahora se puede configurar de modo que todo lo que usted necesita hacer en 8.01 am el viernes, 19 de octubre clic en Añadir a la Bolsa y se le ha pedido a su dispositivo.









iPhone XR: Precio

Probablemente el más atractivo de la cosa sobre el iPhone XR es el precio: es cómodamente el más barato de pantalla completa iPhone todavía. Apple anunció que los precios parten de £749/$749 para el modelo de 64 gb, el aumento en los a £799/$799 para 128GB y £899/$899 de 256 gb.

Para la comparación, el XS comienza a partir de £999/999 dólares para el de 64 gb, mientras que la siguiente opción más barata sería el 8 Plus, que ahora cuestan £699/$799 para el de 64 gb de almacenamiento, Apple ya no es vender el iPhone original X.

iPhone XR: Diseño y construcción

Lo que es notable acerca de los iPhone XR es que a pesar de su (ligeramente) más bajo precio, es que en realidad todavía se parece mucho a la del iPhone X y el nuevo XS y XS Max.

cuenta con un 6.1 en la pantalla – a mitad de camino entre la XS y XS Max – pero gracias a un poco más grande biseles todo receptor es de un tamaño similar para el modelo más grande.

Como con los teléfonos, el cuerpo es de aluminio con un vaso – lo cual significa que la carga inalámbrica – a pesar de que usted tenga en cuenta que sólo hay un único lente de la cámara trasera. Hay otra diferencia notable en la calidad de la construcción: es sólo obtuvo un grado de protección IP67 impermeabilización de calificación, como en comparación con los IP68 en los modelos XS. Aún así, eso es suficiente para mantener a salvo de la mayoría de los derrames y polvo. Echa un vistazo a nuestra ronda de los mejores casos para el iPhone XR aquí.

por último, y aquí viene lo bueno: al igual que el iPhone 5c camino de regreso cuando, Apple está lanzando en una explosión de color. El XR estará disponible desde el lanzamiento en seis acabados: negro, blanco, azul, coral, amarillo, y rojo (como el de Apple estándar del PRODUCTO(ROJO) colaboración).









Con todas estas opciones de color, parece que Apple va a ser la venta de un plástico claro caso de ir con el iPhone XR. Los detalles del caso apareció en la prensa Canadiense de prensa sobre el iPhone XR pero fue misteriosamente ausente de las otras versiones.









iPhone XR: Características y especificaciones técnicas

Entonces, ¿qué acerca de las características? Así, mientras que la XR no puedo coincidir con las especificaciones y el rendimiento de sus más caros hermanos, es sin duda no se queda atrás.

Hay dos grandes degrada a la XR en comparación con el XS, para ayudarle a golpear el precio más bajo: la pantalla y la parte trasera de la cámara.

Pantalla

en Primer lugar, el display. El 6.1 en la pantalla es LCD en lugar de LED, que es probablemente la mayor razón por la que Apple ha sido capaz de mantener el precio más bajo – LCD es la tecnología utilizada en el iPhone 7 y 8, en lugar de la X y XS modelos.









Aún así, Apple dice que es la “más avanzada LCD nunca en un smartphone,” (aunque iba a decir eso, ¿no?) con una resolución de 1792×828 de píxeles y densidad de 326ppi. Apple apodado la pantalla el Líquido de la pantalla Retina, y dice que la mayoría de los colores exactos de la pantalla LCD en la industria. Aún así, no nos engañemos: esto no va a ser tan brillante o coloridos como la pantalla en el XS, así que eso es lo que se está perdiendo.

Cámara

La cámara trasera es la otra gran diferencia. A diferencia de los dos modelos XS, esto sólo tiene un único objetivo, aunque lo es, al menos, el mismo 12MP wide ángulo de la lente que el de los otros dos teléfonos son el uso de las principales shooter, con un diafragma de f/1,8 y estabilización óptica de la imagen.

a Pesar de que sólo el uso de una sola lente, Apple ha logrado mantener el modo de retrato (un.k.una. el efecto bokeh), utilizando un software de post-procesamiento para el desenfoque de los fondos de las fotos después de que se hayan tomado. También podrás seleccionar el nivel de profundidad (y por lo tanto la visión borrosa) que quieres en tus fotos después de los hechos, una nueva característica de esta generación de iPhone.









El final de la omisión es una más: no hay 3D de Contacto aquí. Apple trató de hype hasta su reemplazo, que es apodado Táctil Touch, pero es realmente sólo una forma elegante de decir que el teléfono a veces vibrar al pulsar en ciertos puntos, por lo que usted va a perder algunas de las 3D funcionalidad Táctil en este teléfono.

Procesador y otras especificaciones

a Pesar de las diferencias, hay mucho parecido entre la XR y la XS. Ambos teléfonos utilizan el mismo nuevo A12 Bionic procesador, ambos tienen la misma TrueDepth cámara frontal array (y por lo tanto FaceID para desbloquear), los dos cuentan con la carga inalámbrica, Bluetooth 5.0, y altavoces estéreo.

La A12 Bionic procesador tiene una configuración similar a 2017 del A11, con un six-core CPU y un procesador quad-core de GPU. Sin embargo, es el primero en ser fabricado utilizando un proceso de 7nm, lo que significa que es mucho más rápido.

En la práctica, esto significa que las aplicaciones deben de lanzamiento de hasta 30 por ciento más rápido, sino que las aplicaciones también pueden tomar ventaja de la máquina de aprendizaje de características como la mejor la profundidad de detección en el modo de Retrato y una mejor asignación de Animojis en FaceTime. FaceID también es más rápido gracias a un rápido algoritmos y se ejecuta en una versión más rápida de la secure enclave.

La XR también se une a la XS en ser uno de los primeros iPhones para ofrecer Dual-SIM. Sólo en China se obtenga la debida Dual-SIM (es decir, dos tarjetas SIM), pero si usted lo compra en el reino unido y estados unidos, usted será capaz de utilizar un solo SIM y otra eSIM – aunque vale la pena ser conscientes de que hasta el momento sólo un puñado de redes de apoyo eSIMs, por lo que en realidad no podría ser capaz de utilizar el Dual-SIM de instalación.

Como para la vida de la batería, Apple afirma que el nuevo teléfono durará una hora y media más de 2017 el iPhone de 8 Plus.

por último, en el lado del software, el XR apoyará iOS 12 de lanzamiento, así que viene con todas las de la aplicación y el sistema operativo de los ajustes y las mejoras incluidas en la nueva versión de iOS.