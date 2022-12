iPhone 15: nuevo diseño y una sorpresa en la cámara

iPhone 15: Continúan los rumores sobre la próxima serie del teléfono inteligente de Apple y ahora avanzan con dos piezas de información inesperadas.

Según todos los informes, el iPhone 15 de próxima generación trae consigo un nuevo diseño y un sensor de Sony que aún no se ha lanzado.

Falta casi un año para que se lance el iPhone 15 de próxima generación, pero los rumores sobre la serie continúan multiplicándose en el mundo de Internet. Los más recientes dan cuenta de dos nuevos detalles relacionados con el diseño y la configuración de la cámara.

Según el sitio Nikkei Asia, el próximo teléfono inteligente Apple integrará un nuevo sensor de Sony que aún no se ha lanzado. La misma fuente avanza que este sensor duplica la señal de saturación en cada píxel, lo que le permite captar más luz para reducir la subexposición y la Sobreexposición. Aparte de los Tecnicismos, esto significa que la cámara tendrá un mejor rendimiento.

De confirmarse esta información, Apple se prepara para realizar cambios en la configuración de su cámara tal vez para competir con el próximo Galaxy S23 Ultra de Samsung que promete ser el rey de la fotografía.

Además, se agrega información recopilada de rumores anteriores, y la próxima generación del iPhone 15 podría ser bastante diferente de la actual. Recordemos que el iPhone 15 tendrá una entrada universal USB Tipo-C.

Otro de los cambios será el chip. Según algunas fuentes, el iPhone 15 ya estará equipado con procesadores de 3 nm, fabricados por TSMC. A ser verdad, podemos estar ante un desempeño poderoso, siendo que Apple puede todavía ser la primera marca en poner a disposición en el mercado equipos con este nuevo chip.

Apple podría cambiar el diseño de iPhone 15

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022