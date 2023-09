iPhone 15: Entérate todos los detalles de la línea Pro

16 Vistas

iPhone 15: iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max deben debutar el nuevo chip A17 y tener un rendimiento superior al predecesor; conoce las novedades.

iPhone 15

Los nuevos modelos de iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max deberían traer importantes mejoras en los procesadores, asegurando un rendimiento aún mejor que su predecesor, el iPhone 14. Según la información filtrada por el Usuario Desconocido Z21 en las últimas semanas, los nuevos modelos de la Línea Pro deben venir equipados con chips A17 y procesadores de 3nm.

La nueva familia de teléfonos de última generación de Apple se anunciará el próximo 12 de septiembre. A continuación, vea más detalles sobre qué esperar del rendimiento de los nuevos modelos.

Según información filtrada por el filtrador Desconocido Z21, que tiene cierta credibilidad por haber acertado algunas predicciones de Apple en otras ocasiones, los nuevos chips A17 deben estar equipados con CPU y GPU de seis núcleos, lo que es una actualización significativa sobre los chips A16 presentes en los modelos de iPhone 14. A modo de comparación, los chips anteriores contaban con CPU de seis núcleos y GPU de 5 núcleos, es decir, la novedad lleva a creer que la capacidad gráfica de los modelos más recientes será superior a la del predecesor.

Además, el reloj de los nuevos chips puede llegar a una velocidad de 3,70 GHz, una frecuencia más alta en comparación con el A16, que supera una velocidad de 3,46 GHz. Para colmo, los nuevos modelos de la Línea Pro pueden venir acompañados de 8 GB de RAM, lo que también es una actualización notable, ya que los modelos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max tienen 6 GB de RAM.

También vale destacar que los nuevos procesadores deben tener litografía de 3nm, lo que, en la práctica, puede significar un aumento de hasta un 15% en el rendimiento de los nuevos modelos en comparación con la generación anterior. Según la información de Forbes, los chips A17 solo deben encontrarse en la línea profesional de los próximos modelos de Apple, es decir, deben estar presentes en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Por lo tanto, se espera que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus traigan el chip A16.

Guess I need to dumb this down a bit Some ppl think my followers are too stupid to understand basic specs.

iPhone 15 Pro 📱 Apple A17 specs ‼️

-3nm manufacturing process 📏

-6-core GPU 🖼 + 6-Core CPU 🖥

– The two performance cores run at a speed of 3.70Ghz 💨

– 6 or 8GB RAM https://t.co/GjE8XWcLch

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 20, 2023