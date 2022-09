iPhone 14 Pro: Dos fallas que afectan a los usuarios

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

iPhone 14 Pro: Algunos propietarios de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max informan problemas al tomar fotos y grabar videos en aplicaciones de terceros, como TikTok, Instagram, Snapchat, entre otros.

Más precisamente, la cámara trasera presenta o que parecen ser ruidos audibles acompañados de temblores, a veces haciendo imposible que el dispositivo lanza ningún objeto.

Fallas de iPhone 14 Pro

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Good day, I’m having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what’s happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw — Mars (@Obeiidd) September 18, 2022

Si el problema se manifiesta con aplicaciones de terceros, parece funcionar cuando se usa la aplicación Cmmera nativa. Esto podría indicar que el problema está en las aplicaciones de redes sociales, o que podría solucionarse con una actualización.

Además, todo indica que el problema no está afectando a todos los dispositivos, pero hay un número considerable de quejas. Algunas personas dijeron que llevaron sus dispositivos a Apple y recibieron una unidad de reemplazo — sin embargo, si esto es realmente un problema informático, esos usuarios seguramente enfrentarán el problema nuevamente hasta que se solucione.

ACTUALIZACIÓN

Apple dijo que la próxima semana pondrá a disposición una actualización para solucionar el problema de la cámara en aplicaciones de terceros, según el periodista Mark Gurman.

Now on @TheTerminal: Apple has identified a fix for the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max camera shake issue and a software update will be released next week. The issue had been impacting third-party apps like Snap and TikTok that use the camera. — Mark Gurman (@markgurman) September 19, 2022

Afortunadamente, el problema no está relacionado con el equipo y Apple ya ha encontrado una solución.