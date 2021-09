Con el nuevo iPhone 13 de Apple series fecha de lanzamiento fuertemente inclinado a ser en septiembre, es probable que solo semanas a lo sumo hasta el lanzamiento de los teléfonos – y hemos estado trabajando duro para redondear y cortar a través de las fugas clave iPhone.

Nuevos rumores de iPhone han estado surgiendo de una variedad de fuentes durante los últimos meses, y ahora tenemos una imagen clara de muchas de las especificaciones probables del iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max y iPhone 13 mini.

También tenemos una buena idea del diseño probable de estos teléfonos, y hemos visto numerosas imágenes filtradas. Para aquellos de ustedes que son la luz en el tiempo hemos reducido los rumores en una práctica, porción del tamaño de un bocado a continuación, mientras que más abajo encontrará toneladas más profundidad donde explicamos todo lo que tiene que saber sobre la nueva gama de iPhone.

Septiembre de 2021 es probable que cuando escuchemos sobre el iPhone 13, con la mayoría de las fuentes apuntando al 14 de septiembre. Aún no estamos seguros de esa fecha, pero parece la más probable.

Espere un precio similar al rango del iPhone 12, con una fuga que sugiere que será exactamente el mismo. El iPhone 12 mini – el más barato de los iPhones de 2020-comenzó en $699 / £699 / AU AU 1,199 mientras que el iPhone 12 Pro Max cuesta Max 1,099 / £1,099 / AU AU 1,849. Dicho esto, hay algunas pruebas de que el precio podría aumentar un poco.

Se espera que poco cambie del iPhone 12, pero parece que la compañía cambiará el diseño de la cámara trasera. Aparentemente tendrá una disposición de lente diagonal en los dos teléfonos más baratos, pero el diseño parece ser similar a los teléfonos del año pasado, aunque con una muesca ligeramente más pequeña.

Apple puede debutar algunos nuevos tonos con la serie iPhone 13, y dos versiones rumoreadas son rosa y naranja. Junto a ellos, esperamos ver tonos similares a los de la última generación, como el morado, el negro y el blanco.

Se espera que los tamaños y resoluciones de pantalla permanezcan iguales en toda la gama de productos iPhone 13, pero se rumorea que tanto el iPhone 13 Pro como el iPhone 13 Pro Max debutarán con frecuencias de refresco de 120 Hz. Eso significa que la imagen en estas pantallas será más suave que los iPhones anteriores. Además, también esperamos una pantalla siempre encendida en cada teléfono.

Se espera que Apple esté ajustando la cámara en la serie iPhone 13, y los dos teléfonos Pro pueden obtener un tirador ultra ancho actualizado. El iPhone 13 Pro también puede obtener una cámara de teleobjetivo mejorada, además de algunas fugas sugieren que LiDAR podría estar presente en los cuatro modelos, por lo que habrá mejorado la percepción de la profundidad, aunque las fugas más recientes no mencionan esto, así que no cuente con ello. También se esperan mejoras en el software de grabación de vídeo, incluido un nuevo modo Retrato.

El chipset A15 probablemente alimentará cada uno de estos teléfonos, aunque los informes actuales sugieren que esto no traerá un gran aumento de energía. También se rumorea que Apple puede sacar un iPhone de 1 TB por primera vez en 2021, por lo que permitirá los tamaños de iPhone más grandes de la historia.

Si la mayor fuga de batería del iPhone 13 es correcta, puede esperar una batería más grande dentro de los teléfonos de 2021. Se espera que estos sean notablemente más grandes, con el iPhone 13 se espera que ofrezca una celda de 3,095 mAh en comparación con los 2,805 mAh del iPhone 12. ¿Qué significará eso? Espere un iPhone 13 más duradero que sus iPhones anteriores.

Es probable que la fecha de lanzamiento del iPhone 13 sea en septiembre de 2021, y esperamos que llegue a las tiendas el tercer o cuarto viernes del mes (lo que lo convierte en el 17 o 24 de septiembre).

Antes de 2020, Apple ha anunciado a menudo sus nuevos iPhones en el primer o segundo martes de septiembre. Si eso sucede de nuevo en 2021, esperaríamos que el rango de iPhone 13 se revelara el 7 o 14 de septiembre y se lanzara 10 días después.

Varios analistas han dicho que esperan un anuncio en la tercera semana de septiembre de este año, lo que significa que el 14 de septiembre es la fecha más probable, y el 15 de septiembre también es posible, ya que la marca ocasionalmente anuncia teléfonos un miércoles.

Basándonos en el enfoque habitual de Apple, esperaríamos que los pedidos anticipados se abrieran el 17 de septiembre, con la fecha de lanzamiento el 24 de septiembre.

Eso está en línea con una fecha publicada por un minorista. Enumeran el rango de iPhone 13 para el 17 de septiembre, aunque no está claro en el listado si es una fecha de pre-pedido o una fecha de venta, y es posible que esto sea solo una fecha de marcador de posición de todos modos.

Sin embargo, no hay garantía de que esta sea la fecha de lanzamiento del iPhone 13, y eso se debe principalmente a la pandemia de Covid-19. El iPhone 12 y el iPhone 12 Pro se retrasaron hasta octubre de 2020, y los otros dos dispositivos, el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max, se lanzaron en noviembre de ese año.

Además, al parecer el retraso de 2020 resultó en un aumento de las ventas de los teléfonos. Eso puede significar que Apple decide mantener esta nueva ventana, pero no hay ninguna indicación real de que las fugas.

Se rumorea que Apple será el anfitrión de otro evento virtual en 2021, en lugar de un lanzamiento físico para el iPhone 13. Eso probablemente no significa mucho cambio para usted, pero sugiere que tomará un poco más de tiempo para que la prensa pueda tocar los teléfonos y darle nuestras primeras impresiones.

La única gran fuga de precios sobre la gama iPhone 13 sugiere que los próximos modelos costarán una cantidad similar a la gama iPhone 12. La misma fuente ha dicho esto dos veces, y eso está en línea con lo que esperábamos.

Nos aseguraremos de incluir más 2021 iPhone fugas de precios y rumores a medida que los escuchamos, pero a continuación se puede ver los precios para el iPhone 12 serie que estamos relativamente seguros será similar en el iPhone 13.

En todo caso, los precios podrían subir ligeramente este año sin embargo. Eso es especialmente cierto fuera de los Estados Unidos, ya que hay rumores de que gran parte del mundo obtendrá la tecnología mmWave 5G que los iPhone 12 de EE.

Además de eso, también hemos escuchado que uno de los proveedores de componentes de Apple está subiendo sus precios, lo que podría empujar a Apple a seguir su ejemplo. Pero no esperaríamos un gran cambio.

La muesca parece muy probable que cambie con esta generación de teléfonos Apple. Muchas más fuentes apuntan a que se encoge que a que se mantenga del mismo tamaño, por lo que parece probable que una muesca más pequeña, con una fuente que agrega que el sensor Face ID aparentemente también se ha encogido, lo que permitiría una muesca más pequeña.

Ahora también hemos visto un par de fotos filtradas que muestran el vidrio de la pantalla para la gama iPhone 13, y hay una muesca visiblemente más pequeña, lograda moviendo el auricular al bisel de arriba.

Del mismo modo, una maqueta de iPhone 13 impresa en 3D también muestra una muesca más pequeña. Específicamente la muesca aquí es de 26.8 mm de ancho (en comparación con 34.83 mm en el iPhone 12), pero también 5.35 mm de profundidad, haciendo sobresalir un poco más de la 5.3 mm, uno en el iPhone 12.

La maqueta también muestra que el contenido de la muesca puede haberse movido un poco, con la cámara selfie mostrada a la izquierda en lugar de a la derecha, y el auricular se movió hacia el bisel. En otros lugares, los informes ponen la muesca en 26,63 mm o 25,57 mm de ancho.

Nuestro render incluye una muesca que es 30% más delgada que la del iPhone 12, y ese parece ser el consenso de la mayoría de las fugas del iPhone 13.

Entonces, ¿Qué pasa con el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max? Una unidad ficticia iPhone 13 Pro Max, creada a partir de esquemas filtrados y otras fugas, también muestra una muesca más pequeña, así como lentes de cámara más grandes.

Sin embargo, el diseño e incluso el tamaño es más o menos el mismo que el iPhone 12 Pro Max.

También hemos visto un diseño muy similar en los renderizados no oficiales del iPhone 13 Pro, supuestamente basados en una ‘versión finalizada’ del teléfono. Estos incluyen un golpe de cámara más grande y plano que en el iPhone 12 Pro, además de sensores de cámara más grandes, una muesca más pequeña y un marco de acero inoxidable aparentemente menos propenso a las huellas dactilares.

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.

Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.

(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021