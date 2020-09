Se espera que el lanzamiento de los nuevos iPhone 12 tenga lugar a mediados del mes de octubre. Y las filtraciones de información sobre los teléfonos inteligentes provienen de varias fuentes, con Jon Prosser siendo uno de los más consensuales.

Según esta fuente volvió a confirmar, el evento de lanzamiento de los iPhone 12 correrá el 13 de octubre. Y las unidades finales de iPhone 12 se enviarán a los distribuidores el 5 de octubre.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020