Lo dice el famoso experto en filtraciones, Ice Universe. Según este, una “fuente confiable”le confirmó que las pantallas del iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max tendrán una tasa de actualización de 120Hz.

La afirmación procede de una fuente normalmente vinculada a los productos de Samsung. Al ser Samsung la proveedora de las pantallas AMOLED de iPhone, esta es una declaración que cobra aún más relieve.

“Una fuente fiable, si no hay accidentes, determina básicamente la tasa máxima de actualización a 120Hz en los iPhone 12 y el iPhone 12 Pro Max”, puede leerse en la siguiente publicación.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.

— Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020