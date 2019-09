iPhone 11 y 11 Pro Mostrará la Advertencia de que si No es original de Apple, la Pantalla es Utilizada para Reparaciones

el iPhone de Apple 11, iPhone 11 Pro, y el iPhone 11 Pro Max va a ofrecer una nueva advertencia si un técnico de reparación de siempre utiliza una no original de Apple de la pantalla cuando la reparación de una fractura de un dispositivo.

“no se puede verificar este iPhone tiene una verdadera pantalla de Apple” en la General > Acerca de la sección de la Configuración de la aplicación (en caso de un taller de reparación utiliza un verificada componente de visualización.





El mensaje de advertencia que fue descrito por Apple en un nuevo documento de soporte que dice que se mostrará en iPhone 11 , iPhone 11 Pro , y iPhone 11 Pro Max los dispositivos. Detalles sobre el mensaje también se incluyeron en el iOS 13.1 notas de la versión, lo que sugiere que la función se activa con el iOS 13.1.

Apple dice que la advertencia es de carácter informativo y no afectará la capacidad de usar su iPhone o su pantalla. Se mostrará una notificación en la pantalla de Bloqueo para los primeros cuatro días de que se utiliza el dispositivo tras la reparación, y en la aplicación de Configuración para 15 días después de que antes de que se limita a General > Acerca de.

Una notificación adicional se puede mostrar también, que los usuarios sepan que Apple ha “actualizado la información del dispositivo” para el iPhone en cuestión. La notificación significa que Apple ha actualizado la información del dispositivo se mantiene para los iPhone por “necesidades del servicio, análisis de la seguridad, y para mejorar el futuro de los productos.”

Dado que la información se agrega a un perfil de dispositivo de algún tipo, técnicos de reparación de Apple será capaz de ver a simple vista si una pantalla es genuino o no.

Apple documento de apoyo advierte de los peligros de obtener una reparación de un no-técnico certificado usando una pieza genuina de reparación. Las piezas no suministradas por Apple podría producir una degradación de las multi-touch de rendimiento, roto el Verdadero Tono de la funcionalidad, no intencional de drenaje de la batería, incorrecta corrección de color no uniforme brillo, y más.

“Sólo los técnicos que han completado el servicio de Apple formación y que uso Apple y piezas de repuesto originales de herramientas debe reemplazar el iPhone muestra”, advierte el documento de soporte. Apple dice que esto incluye la propia Apple, Apple Proveedores de Servicio Autorizados, e Independiente de la Reparación de los Proveedores de uso genuino de Apple partes.

Apple en agosto lanzó una nueva Independiente de la Reparación del Proveedor del Programa que está diseñado para proporcionar a los talleres de reparaciones independientes con la misma genuino, piezas, herramientas, capacitación, manuales de reparación, y el diagnóstico proporcionado a Apple Proveedores de Servicio Autorizados.

Apple el año pasado se implementó una advertencia similar acerca de la no-original baterías de iPhone XS, XS Max, y XR dispositivos, permitiendo a los clientes saber si un iPhone ha sido reparado con una Manzana de la batería siempre. Que función realmente desactiva la batería información de salud de el iPhone, lo que causó cierta controversia.

Una actualización del soporte de la batería del documento publicado esta semana dice que la advertencia de la batería también ha sido implementado por el iPhone 11 , iPhone 11 Pro , y iPhone 11 Pro Max .





En estos dispositivos, junto con la de 2018 iPhones, si una no original de Apple de la batería se utiliza para la reparación, los usuarios verán un mensaje de advertencia sobre la batería no ser capaz de ser verificada.

Cuando se trata de baterías, el iphone emergente de la advertencia, incluso si no cuentan con el certificado del taller de reparación utiliza una verdadera Manzana de reparación de componentes, y el mismo podría ser cierto para mostrar las reparaciones. Incluso si una tienda es el uso de un Apple real de componentes, reparaciones de Apple proceso, se requiere la calibración no está disponible para todos los talleres de reparación.

Ninguna funcionalidad es impactado por no utilizar piezas originales (aparte de la battery de salud que no funciona), pero Apple podría potencialmente cambiar esto en el futuro. En el pasado, Apple ha deshabilitado algunos de los dispositivos que tenía no de piezas originales, tales como el mayor Error 53 problema que tapiadas con Touch ID del iphone que había sido reparado por los no-certificados de los talleres de reparación.