iPhone 11 de Revisión Resumen: Mejora de la Cámara, la Vida de la Batería, Rendimiento y Resultado en el iPhone para ‘casi Todos’

El iPhone 11 está listo para lanzar este viernes, 20 de septiembre, y antes de que la fecha de lanzamiento de las primeras revisiones de los smartphone han empezado a aparecer en línea. Apple ha proporcionado la revisión de las unidades de la iPhone 11 , iPhone 11 Pro, y iPhone 11 Pro Max a los medios de comunicación, pero este artículo se centrará únicamente en la iPhone 11 y usted puede comprobar fuera de nuestra iPhone 11 Pro revisión resumen aquí.





Como el dispositivo de bajo costo, el iPhone 11 carece de algunas de las características de hardware y software de la Pro line, pero numerosos revisores señaló que la línea entre el 11 y el 11 Pro tiene desdibuja aún más este año. En resumen, esto probablemente va a ser el iPhone que es la mejor opción para la mayoría de los clientes de esta temporada.

Cable se hizo eco de muchos de estos sentimientos, llamado el iPhone para “casi todos” y aplaudiendo la cámara del smartphone de actualización, sólido vida de la batería, de bajo costo, y la velocidad de la autopista A13 Bionic procesador. El sitio muy apreciado Apple no-nonsense diseño de interfaz de usuario para la aplicación de la cámara, señalando cómo esto mejora la cámara como un todo, incluso si esto podría no ser tan buena como los demás en el mercado.

en última instancia, Cable señaló que el iPhone 11 es un impresionante dispositivo, pero Apple no ha hecho nada innovador, con base al modelo de iPhone de este año. El sitio señalado de última generación de la tecnología LCD, la falta de una pantalla sensor de huellas dactilares, y otras características, pero todavía se describe el iPhone 11 como un “muy buen teléfono” que van a tener más que suficiente de las características de influir en las personas para actualizar.

Punto lanzó su reseña diciendo simplemente, “el iPhone 11 es el teléfono la mayoría de las personas que van a actualizar a un nuevo iPhone este año debe conseguir.” El sitio gustó especialmente el iPhone 11 ‘s de la cámara de actualización, incluyendo el objetivo ultra gran angular y el Modo de Noche. Con las mejoras, El Punto, dijo que el iPhone 11 va tan lejos como para hacer fotos tomadas con el iPhone X “mira francamente mal.”

Así que, ¿vale la pena actualizar a la iPhone 11 ? Si tienes un iPhone más antiguos que la XR y usted está buscando para actualizar, creo que la respuesta es sí. La cámara es mejorado sustancialmente, y será infinitamente mejor vida de la batería de nada aparte de una XR. Eso es lo que la mayoría de la gente sobre el cuidado, y Apple realmente ha entregado aquí.

me gustaría gastar el dinero extra en el iPhone 11 Pro si realmente se preocupan por la pantalla. No creo que te estás perdiendo de mucho por no tener un teleobjetivo de la lente de la cámara, para ser honesto. Personalmente me interesa bastante un poco acerca de la muestra, así que me estoy poniendo un Pro, pero creo que la mayoría de la gente va a ser muy feliz con el iPhone 11 .