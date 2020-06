Ya sea fan del mundo Android o del mundo iOS, una cosa es segura … el Sistema Operativo que da vida al iPhone es innegablemente más eficiente en el uso de los recursos de los aparatos en los que está instalado, trayendo hacia arriba otro nivel de usabilidad y practicabilidad.

Sin embargo, lo que realmente salta a la vista de los consumidores es el soporte que Apple sigue dando a sus aparatos. Después de todo, la gigante manzana Americana sigue trayendo actualizaciones a una serie de aparatos “viejos”, incluso si están a punto de jubilarse.

Así que el lunes pasado, Apple presentó la nueva versión de sus sistemas operativos mobile, iOS 14 e iPadOS 14. Que, a pesar de ser muy similares, ya están empezando a presentar algunas diferencias en el nivel de usabilidad.

Pero como he dicho antes, lo que es realmente importante en medio de todo esto es que el nuevo iOS 14 va a soportar aparatos lanzados en 2015, ahora mire la lista de compatibilidad.:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generación)iPhone SE (2ª generación), iPod touch (7ª generación).

De forma impresionante, el iPhone 6S (y 6s Plus) lanzado en 2015, ¡van a recibir otra actualización! Recibiéndola exactamente al mismo tiempo que los iPhones 11 más recientes. Estamos hablando de aparatos que van a disfrutar de seis años de soporte de la fabricante … Algo que es sólo un sueño en el mundo Android, después de todo, ni Google puede hacer algo parecido a sus propios smartphones Pixel.

El iOS 14 traerá un diseño renovado … lo cual, por supuesto, traerá una nueva vida a los iPhone 6s, iPhone 7, etc..!

El nuevo iOS aporta una serie de cambios cosméticos muy interesantes, que curiosamente incluso aportan algunas de las funcionalidades que el ecosistema Android tiene desde hace algunos años. Sin embargo, olvidando esa parte, Apple volvió a dar una lección de apoyo a Google… en lo que es uno de los mayores defectos del sistema Operativo mobile más grande del mundo.

Mientras tanto, si por ventura quiere saber qué tiene reservado Google para la nueva versión de su SO (Android 11), Si tiene un smartphone Pixel ya puede instalar la beta.