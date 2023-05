iOS 14 PUNTOS Naranja y Verde ¿Qué Significan en iPhone?

By

iOS 14 PUNTOS Naranja y Verde– Apple introdujo muchas novedades en el iPhone con el nuevo iOS 14. Entre ellas, varias se refieren a la seguridad y a la privacidad del usuario, una zona en la que cada vez vemos más a la empresa de Cupertino apostando.

Así pues, quien haya instalado la versión beta del nuevo sistema operativo, ha observado con seguridad la presencia de dos puntos luminosos, ora verde, ora naranja, en la esquina superior derecha. Seguramente ya se han preguntado para qué sirven estos puntos.

¿Qué Significan en iPhone?

Como veremos, Apple advierte al usuario de varias acciones inherentes a las aplicaciones. Veamos para qué sirven estos indicadores.

Como podemos ver, en varios momentos de acción del iPhone, aparecen algunos puntos en la barra de status, en la esquina superior derecha. Resulta que estos puntos son realmente indicadores informativos que ayudan a tranquilizar y proteger su privacidad. En MacBooks e iMacs, Apple posee un LED físico que está al lado de la webcam.

Así, cuando se activa la cámara, la luz del LED se enciende para informar que una aplicación en su sistema está usando una cámara que está mostrando lo que está pasando frente a ella. Sin embargo, el iPhone y el iPad no tienen LEDs físicos, así que Apple simuló el experimento a través del software.

El punto naranja significa que una aplicación en su smartphone está usando el micrófono. Por lo tanto, el usuario sabrá que el micrófono está escuchando y podría estar gravando. Pueden ver que si utilizan Siri o el dictáfono, por ejemplo, o si en la app Notas utilizan el dicho, ese punto aparecerá de inmediato.

Suponiendo que todas las aplicaciones actúen de buena fe, el punto naranja solo aparecerá cuando se active el micrófono. Por lo tanto, si en cualquier aplicación se comprueba que el micrófono no tiene razón para estar conectado, se alertará de que esta aplicación está abusando de su privacidad. Entonces puede y debe contactar con el responsable de esta aplicación (por ejemplo, en las evaluaciones de app en App Store) e informar de lo que está pasando (puede ser un bug en app y nada más que eso, ¡atención!).

En versiones anteriores de los iOS, los usuarios no saben cuándo se estaba usando el micrófono, a menos que la aplicación estuviera en segundo plano. Cuando las apps graban el sonido del micrófono, estando en segundo plano, los iOS muestran un indicador rojo en el lado izquierdo de notch.

Este comportamiento no ha cambiado en los 14, pero ahora la luz naranja aparecerá en el lado derecho de notch al mismo tiempo.

¿Qué significa el punto verde en el iPhone?

El punto verde aparece cuando una aplicación está usando la cámara, por ejemplo, tomando una foto. El acceso a la cámara implica también el acceso al micrófono, en cuyo caso el Usuario no verá el punto naranja por separado. El color verde coincide con los LEDs utilizados en los productos MacBook e iMac de Apple.

Si una aplicación tiene acceso a la cámara cuando no tiene sentido, podría significar que la aplicación está invadiendo su privacidad. Los no sabe por qué la app tuvo acceso al hardware en ese momento. Por lo tanto, si siente que no tiene sentido, haga saber al programador de app, por ejemplo, utilizando el contacto que hay en la descripción de app en App Store.

Centro de control «recientemente”

Si visita la central de control en los minutos siguientes al uso del micrófono o la cámara, verá que se indica que estos recursos han sido utilizados. Por tanto, como puede ver en la siguiente imagen, se mostrará el tipo de acceso (micrófono o cámara) y el nombre de la aplicación que utiliza el sensor. Esto proporciona una capa extra de Transparencia si ha perdido el pequeño indicador de punto circular.

Por lo tanto, estas indicaciones luminosas son más una capa de protección para evitar que las aplicaciones invadan la privacidad y la seguridad del usuario. No es para decorar su pantalla, tenga esto presente para sentirse más seguro al usar su iPhone.