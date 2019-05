iOS 13: Todo lo que Sabemos hasta el momento

Modo Oscuro

iOS 13 incluirá un modo oscuro, por primera vez, una característica que los usuarios de iOS han deseado por mucho tiempo. El modo oscuro coincidirá con la oscuridad de modo que se introdujo por primera vez en macOS Mojave y permitirá “más fácil la visión de la noche.” La WWDC de Apple obras de arte de este año tiene un tema más oscuro, tal vez haciendo alusión a la próxima oscuro, de modo que podemos esperar ver en iOS 13.

Modo de Sueño

Apple está trabajando en un modo de suspensión disponible en el Centro de Control que se va a activar No Molestar, hacer que la pantalla de Bloqueo más oscuro, y silenciar todas las notificaciones entrantes. También se incluyen mejoras a la hora de Acostarse en la ficha de los Relojes de la aplicación.

iPad Ajustes

Varias características en iOS 13 estará centrado en el iPad. Apple se dice que la introducción de una función para mostrar varias ventanas en una sola aplicación para iPad utilizando una ficha vista.

Mejora de la multitarea está llegando a iOS 13, con aplicaciones de iPad para el soporte de múltiples ventanas y apilable tarjetas dentro de las aplicaciones. En las aplicaciones de la función de las hojas que inicialmente se adjunta a una parte de la pantalla, pero que son capaces de estar separada con un gesto de arrastrar a convertirse en una tarjeta que puede ser manipulado.

las Tarjetas pueden ser apilados uno encima de otro y un efecto de profundidad se indican las cartas en la parte superior y las tarjetas en la parte inferior, mientras que lanzando una tarjeta de la rechazará.

Nuevos Gestos

iPads se espera obtener un nuevo estándar de deshacer gesto para la entrada de texto, que permitirá a los usuarios de deshacer o rehacer una acción mediante un tres toque del dedo sobre el teclado y una zona de deslizar a la izquierda o a la derecha.

los Nuevos gestos que permitirá a los usuarios seleccionar varios elementos en las vistas de tabla y las vistas de colección será añadido, lo que les permite arrastrar varios dedos en una lista de elementos para dibujar una selección similar a la de un clic y arrastre en el Finder de Mac.

iOS 13 se rumorea que incluyen un nuevo volumen de HUD que tal vez va a ser menos molesto que el actual.

la Cruz-Plataforma de iOS y Mac Apps

Con iOS 12 y macOS Mojave, Apple introdujo un nuevo marco para traer aplicaciones de iOS para el Mac, y como una prueba, varios de iOS sólo aplicaciones de Apple, tales como Acciones, Hogar y Notas de Voz, se han portado para macOS. En iOS 13 y macOS 10.15, Apple está planeando extender esta funcionalidad para los desarrolladores, lo que hará que sea fácil para las aplicaciones iOS para ser modificado para portar a Mac.

Actualizaciones para la aplicación Mensajes incluirá un WhatsApp de estilo característica que permite a los usuarios crear una imagen de perfil y el nombre de visualización y, a continuación, elija quien lo ve. También habrá un menú específico para Animoji y Memoji pegatinas.

Correo

La aplicación de Correo va a organizar los mensajes en búsqueda de categorías como el marketing, compras, viajes, “no importante”, y más, además de que habrá una lectura posterior de la cola, una opción para silenciar las notificaciones de Correo entrante para determinados subprocesos de correo electrónico y una herramienta para el bloqueo de contactos.

Nueva App Buscar Mi iPhone

Apple está trabajando en una nueva aplicación que combina Buscar a Mis Amigos y Encontrar Mi Teléfono en una sola, lo que potencialmente podría debut en iOS 13 y macOS 10.15. La aplicación incluirá un nuevo “encontrar la red” para permitir que los dispositivos de Apple para ser rastreado incluso cuando no está conectado a Wi-Fi o una red celular mediante el aprovechamiento de otros dispositivos cercanos.

La aplicación incluirá existente Buscar Mi iPhone características como el Modo Perdido y una opción para borrar de forma remota un dispositivo. Basada en la ubicación de las opciones de uso compartido sacó de Encontrar a Mis Amigos también sigue disponible.

Apple también dijo estar trabajando en un producto de hardware, que se describe como un Azulejo-como elemento de tracker. Se ha descrito como una “etiqueta” que puede adjuntar a cualquier elemento y vinculado a un usuario de la cuenta de iCloud. Dependerá de la proximidad para el iPhone, con los usuarios de recibir una alerta cuando el dispositivo se pone demasiado lejos de la de un artículo etiquetado. No hay ninguna palabra sobre si Apple podría debutar este accesorio, pero que podría ser en el otoño junto a los nuevos iPhones.

Mapas

Una actualización de la app Mapas se incluyen características que hacen que sea más fácil de configurar y navegar a sitios habituales, como direcciones de residencia o trabajo. Frecuentes lugares también se agrupan de manera más eficiente, y las fotos serán capaces de añadir a ellos.

Recordatorios

Una nueva app Recordatorios contará con cuatro secciones predeterminadas dispuestas en una cuadrícula, que abarca las tareas a ser terminado hoy, todas las tareas, las tareas programadas, y las tareas marcadas.

Libros

Los Libros de la aplicación incluirá un nuevo progreso tracker y un sistema de recompensas para fomentar la lectura.

La Casa de la aplicación estarán mejor integrados con cámaras de seguridad y se ofrece una característica para la visualización de las últimas grabaciones sin necesidad de tener acceso a una aplicación de terceros.

Salud

La aplicación de Salud contará con una vista mejorada de la actividad diaria y más integral de seguimiento de los ciclos menstruales. Una sección de “salud auditiva” estará incluido en la medición de lo fuerte que juega la música en los auriculares o el volumen del medio ambiente a su alrededor.

Otras Características

Velocidad de Mejoras y Correcciones de errores

iOS 13, parecida a la de iOS 12, va a introducir mejoras en la velocidad de los dispositivos y reducir errores.

Teclado

habrá un nuevo predeterminada de deslizar teclado disponibles, similar a algo como SwiftKey.

Fuentes

administración de la Fuente va a mejorar en iOS de 13 años, con la aplicación de Configuración para obtener una nueva fuente de gestión de menú.

Actualizado Compartir la Hoja

La parte de la Hoja de interfaz para compartir fotos y enlaces de la web va a ser más inteligente en iOS 13, sugiriendo a la gente a enviar el contenido.

Safari

Safari en iOS 13 en el iPad se carga automáticamente una versión de escritorio de los sitios web cuando sea necesario, y Apple está probando un administrador de descargas de Safari, que permitiría a los usuarios tener acceso a descargas en un solo lugar.

Live Fotos Actualizaciones

los planes de Apple para el doble de la longitud del vídeo que se adjunta a un Live Photo, pasando de tres segundos a seis segundos.

Hey Siri

Hey Siri va a ser mejor en el filtrado de los ruidos del entorno, como la risa y el llanto de los bebés.

Pantalla

Tiempo de Pantalla obtendrá una nueva característica de limitación de que los niños pueden y no puede ponerse en contacto en momentos específicos.

Interfaz de Actualizaciones

habrá una nueva animación cuando el lanzamiento de la multitarea panel junto con el cierre de aplicaciones, y el iPad de la pantalla de Inicio está recibiendo algunos cambios.

Renovada de los Archivos de la Aplicación

si bien hay pocos detalles sobre lo que un renovado Archivos de la aplicación se verá como, Apple se dice que está trabajando en nuevas características, como el mejor software de terceros la integración.

Nuevos Emojis

los Nuevos emoji no estará disponible cuando iOS 13 es liberado, pero en iOS 13 de actualización más tarde en el año 2019, Apple presentará nuevos personajes. El Consorcio Unicode ha concluido la elaboración de los personajes que se añaden a los emoji estándar, y algunos de ellos incluyen flamingo, la nutria, la galleta, el perezoso, el corazón blanco, personas tomadas de las manos, cubo de hielo, snorkel, orangutanes, caja de jugo, falafel, y más.

Accesibilidad

Un más amplio menú de Accesibilidad está llegando a la página principal de la aplicación de Configuración con mejor audición de ayuda y más.

Soporte para el Ratón sobre el iPad Pro

los Rumores que apuntan a que Apple podría estar planeando agregar ratón USB soporte para el iPad Pro como una función de accesibilidad, sin la necesidad de usar un adaptador.

El iPad Pro USB-puerto C se reporta que te permiten conectar un ratón USB como un método de entrada alternativo para aquellos que no pueden utilizar una pantalla táctil. No está claro cuando esta función puede ser aplicada, pero podría llegar tan pronto como iOS 13.

Desarrollador Adiciones

Para los desarrolladores, iOS 13 supone una mejora de la integración de Siri para la reproducción de multimedia, búsqueda, llamadas de voz, boletos para eventos, archivos adjuntos de los mensajes, los vuelos, y más.

Otro desarrollador centrado características incluyen ARKit mejoras con un nuevo Swift-único marco de realidad aumentada y un compañero app que permitirá a los desarrolladores crear experiencias de realidad aumentada visualmente. ARKit también prestará apoyo a los controladores de juegos y estéreo AR auriculares.

los Nuevos marcos de referencia para la ampliación del uso de la Taptic Engine se incluirán, como la digitalización de documentos de soporte para aplicaciones de terceros y la capacidad de capturar fotos desde dispositivos externos, sin tener que usar la aplicación Fotos.

la NFC será mejorado y los desarrolladores podrán añadir soporte para expansión de la NFC formatos para sus aplicaciones, y hay una versión actualizada de CoreML ser añadido.

Compatibilidad

Hay una serie de cuestionables rumores sugiriendo iOS 13 eliminará la compatibilidad para los dispositivos más antiguos como el iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, original de iPad Air y iPad mini 2, pero no está claro si esta información es correcta.

El iPhone SE utiliza el mismo chip A9 como el iPhone 6s y la quinta generación de iPad, que no están incluidos en la lista de dispositivos que se rumorea que no soporta iOS 13, que no tiene mucho sentido.