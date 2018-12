iOS 13 fecha de lanzamiento y nuevas características rumores

iOS 13, la próxima gran actualización para Apple iPhone/iPad del sistema operativo, se dará a conocer en el verano de 2019. Si usted se está preguntando lo que los cambios de la actualización traerá, usted ha venido al lugar correcto: en este artículo se completan todas las últimas filtraciones y rumores sobre iOS 13 fecha de lanzamiento, nuevas características, cambios de diseño y más.

fecha de publicación

Apple grandes anual actualizaciones iOS suceder en un horario predecible, por lo que estamos razonablemente seguros de que la siguiente línea de tiempo.

de Junio De 2019: Apple anuncia y muestra iOS 13 en la WWDC

de Junio De 2019: inmediatamente después de la demostración, una beta de la versión preliminar de iOS 13 está disponible para desarrolladores

de Julio de 2019: Una versión beta pública está en marcha, disponible para todo el que se inscriba. (Aquí se explica cómo instalar una beta de iOS.)

Jul-Ago 2019: Una serie de actualizaciones de las betas rollo, cada uno que viene más cerca de la versión final

Sep 2019: El final de la versión pública de iOS 13.0 se libera

Apple, a continuación, continuar con la actualización de iOS 13 y la liberación de menor punto de actualizaciones, tales como iOS 13.1, por el resto de 2019 y en el año 2020. La mayoría de estos puntos actualizaciones consisten en modificar y parches de seguridad, pero de vez en cuando un relativamente importante característica que se añade en esta manera.

Que iPads & iphone será capaz de ejecutar iOS 13?

Aquí está la lista de los dispositivos que actualmente se ejecutan iOS 12.

iPad Pro (10.5), el iPad Pro (11), el iPad Pro de 12.9, 2017 y 2018)

iPad 2017, iPad 2018

iPad mini 2, iPad mini 3, mini iPad 4

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SÍ, el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X/XS/XS Max/XR

el iPod touch (sexta generación)

la Restricción de los nuevos productos, que es la misma lista Apple publicó iOS 11 del año anterior. No ha caído ninguna dispositivos fuera de la lista por un tiempo ahora, que nos hace nervioso para el iPhone 5s y el iPad mini 2 dueños: los que no se puede dar el todo claro para iOS 13.

características Nuevas que vienen en iOS 13

Tenemos la esperanza de que el 13 va a ser un número de la suerte para los usuarios de iPhone y iPad.

los Informes indican que un número de características planeadas fueron empujados de vuelta de la iOS 12 actualización a iOS 13. Esto era para que la empresa podría implementar las mejoras de estabilidad y correcciones de errores que fueron la prioridad para iOS 12.

En Twitter, Bloomberg reportero Mark Gurman ha discutido algunos de los esperados características de lo que él llama “Yukon”, el nombre en clave para el 2019 actualización. Él dice que los Archivos serán una renovación, y las pestañas de las aplicaciones, de las dos pantallas de la misma app de lado a lado, y actualizaciones relacionadas con la Manzana Lápiz.

la Mayoría curiosamente, Gurman puntos a un rediseño de la pantalla de inicio, centrado en el iPad. Esto se vincula con una predicción anterior por Axios que “una actualización de la pantalla de inicio” se había retrasado hasta el año 2019.

Aquí más detalles de las características que estamos esperando y esperando en iOS 13.

Siri mejoras

Siri tiene algunas actualizaciones importantes en iOS 12, más en particular, el nuevo aspecto de Siri accesos directos. Pero al parecer, después de la ampliación de su Siri equipo (de acuerdo con una Fortuna informe había 161 aberturas relativas a Siri en abril) y la contratación de Google ex IA jefe, pensamos aún más mejoras en el camino.

Una solicitud de patente, por ejemplo, indica que una futura actualización a Siri podría ofrecer a los usuarios una manera de personalizar la respuesta a una llamada que no se puede.

en la Actualidad, si suena el teléfono puede elegir responder o rechazar, pero en el futuro podría ser posible para enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona que llama, explicando el motivo de la llamada es rechazada. La solicitud de patente detalles “Entelligent Asistente Digital para rechazar una Llamada Entrante” (a través de Apple Insider).

Si el usuario tuviera la integración de CarPlay en su coche, que sería capaz de ver varias opciones de mensaje, incluyendo los detalles de su ubicación si se conduce el hogar, como se muestra en la imagen de abajo.









Posponer las notificaciones

Bloomberg cree que habrá nuevas características para posponer las notificaciones en la próxima versión de iOS.

esperamos que habrá más opciones, actualmente estamos limitados a 5 minutos, una hora, o mañana, pero ¿y la opción para recordarnos en una semana o en un día determinado o tiempo.

Mejor Emoji de búsqueda

Jeremy Burge, Jefe de Emoji Oficial y creador de Mundo Emoji Día, ha llamado por Apple para mejorar emoji de búsqueda. En su blog nos explica cómo el mal está en la actualidad.

Si estuviera tratando de buscar el emoji muestra abajo a la izquierda, por ejemplo, y escribió placa o un cuchillo en el emoji de la barra de búsqueda, que no se vea como una opción, incluso a pesar de que claramente contiene esas cosas. Usted necesita específicamente para la búsqueda de la horquilla o la cena.









el nombre dado a La emoji es tenedor y el cuchillo con la placa, por lo que no está claro por qué las palabras cuchillo y la placa no estaban asociados con él.

Burge también señala a la mujer con una mano levantada – usted no encontrará que emoji si el tipo de planteado, a pesar de elevar de trabajo. Esto es debido a que Apple llama emoji “mujer Feliz levantando una mano”.

Con Burge resultados en mente, lo que sin duda se ve como podría ser el momento para que Apple haga emoji de búsqueda más inteligente.

Múltiples cuentas de usuario

El iPhone puede ser abrumadoramente un dispositivo personal, pero muchos de los iPads no; algunos la realización de un segundo deber como hijo de chupete, otros se comparte con los huéspedes de la casa o utilizado por varios miembros del personal en el comercio minorista. Y los usuarios de iOS han estado pidiendo cuentas de usuario durante años.

Mensajes Nuevos características

Un informe de la agencia Bloomberg se refiere a mejoras a Apple social de características que están diseñadas para “más efectiva de conectar a los usuarios con sus contactos”. Apple quiere ofrecer un medio para consolidar la comunicación entre los usuarios en paneles individuales. Por ejemplo, dos amigos, podría ser capaz de ver todos los mensajes de texto, e-mails, redes sociales y las interacciones entre cada una de ellas en una sola ventana, de acuerdo a Bloomberg fuente.

Nos gustaría ver de apoyo para las confirmaciones de lectura en el grupo de mensajes de imessage, una función disponible en WhatsApp y Facebook Messenger.

Smart Wi-Fi

El P9 es uno de un número de teléfonos Huawei para ofrecer una característica llamada Wi-Fi+ (o Wi-Fi+ 2.0). Esto abarca una serie de elementos, tales como la priorización de las conexiones más fuertes, pero la que más nos gusta es su capacidad para activar automáticamente el Wi-Fi o desactivar dependiendo de su ubicación. Se recuerda la ubicación de redes conocidas y activa con el fin de unirse a ellos, pero cuando salga de la zona se convierte Wi-Fi para ahorrar batería.

Dada la iPhones reciente dificultad para competir en la vida de la batería con la punta de los dispositivos Android, algo a lo largo de estas líneas sería una buena adición para iOS 13.

Capacidad para cambiar la resolución de vídeo in-app

Todos los disponibles en la actualidad iphone puede grabar vídeo en resolución 4K a 30 fps, así como el estándar de 1080p a 60 fps o 30 fps. El único problema que tenemos es que no hay ninguna manera fácil de cambiar entre las resoluciones desde dentro de la aplicación de la Cámara, y tenemos que salir de la aplicación, dirígete a Ajustes > de la Cámara para ser capaz de cambiar.

Ciertas situaciones, tales como el rodaje en condiciones de poca luz, requieren de una velocidad de fotogramas más baja (menos fotogramas = más luz capturada) y cambiarlo manualmente toma alrededor de 10 a 15 segundos, que no es lo ideal. Nos encantaría una forma rápida de cambiar la resolución y velocidad de fotogramas, posiblemente por tocar un icono en la aplicación de la Cámara. Es un simple cambio de hacer y sería ampliamente apreciado por aquellos a los que les gusta capturar vídeo en sus iPhones.

Mientras estamos en el tema de la fotografía, sería bueno si Apple nos permite tomar y guardar las fotos en formato RAW.

Vista de Favoritos en la aplicación de Contactos

Otro cambio relativamente sencillo que nos gustaría ver en iOS 13 es la capacidad para ver y editar la lista de favoritos, actualmente sólo se encuentran en la aplicación de Teléfono. Tiene sentido de ser capaz de acceder a sus contactos favoritos desde dentro de la app de Contactos, y no estamos muy seguros de por qué Apple todavía no ha añadido esta funcionalidad. A veces queremos un fácil acceso a nuestros contactos por otras razones, no solo para llamar!

póngase en Contacto con el Estado de Disponibilidad

Apple ha presentado una patente que podría resumirse como un sistema que detecta dónde están tus amigos, y si están disponibles y el estado de funcionamiento de su iPhone (por ejemplo, en silencio o en modo Avión), y presenta la información en la aplicación Contactos.

La patente muestra que Apple está considerando una nueva característica que permitirá a los usuarios de iPhone para ver de un vistazo si sus contactos están disponibles para una conversación, y de donde son.

El resumen de la patente dice:

“se recibió Un comando en un sistema operativo de un primer teléfono móvil para mostrar la información de contacto de un usuario remoto, tener un número de teléfono móvil de un segundo teléfono móvil. En respuesta a la orden, una petición se transmite a un servidor remoto desde el primer teléfono móvil a través de una red celular solicita un estado de funcionamiento de la segundo teléfono móvil.

“El estado de funcionamiento de la segundo teléfono móvil se recibe desde el servidor remoto a través de la red celular. El estado de funcionamiento de la segundo teléfono móvil se visualiza en una pantalla de el primer teléfono móvil como una parte de la información de contacto del usuario remoto asociado con el segundo teléfono móvil, donde el estado de funcionamiento, incluye la actual localidad de el segundo teléfono móvil.”

Que suena complicado, pero se puede resumir como un sistema que detecta dónde están tus amigos, y si están disponibles y el estado de funcionamiento de su iPhone (por ejemplo, en silencio o en modo Avión), y presenta la información en la aplicación Contactos. Si usted está pensando que tiene el olor de la vigilancia sobre ella – bueno, sí, pero sólo en la misma medida en Buscar a Mis Amigos, y es de suponer que será opcional para ambas partes.









Dedo-detección dinámica de teclado

Apple ha sido concedida una patente que cubre teclado dinámico de posicionamiento en pantallas táctiles, en el que el individuo llaves se colocan en respuesta a la detecta la posición de la punta de los dedos.









Patentes de los Estados unidos 9,489,086, titulado Dedo pase de detección para la mejora de la tipificación, se describe un concepto por el cual escribir “se ha mejorado de forma dinámica y automática de posicionamiento de la vivienda-la fila de teclas de un teclado en la pantalla por debajo de los dedos del usuario, mientras que sus dedos se cierne por encima de la superficie, reduciendo así la necesidad de que el usuario mire el teclado en pantalla mientras se escribe”.

no me sorprendería si el concepto aparece en todo el sistema de teclado (aunque presumiblemente como una opción) en una futura actualización de iOS, aunque parece estar dirigida a solamente pastillas. Esta no sería la primera característica de iOS a ser restringido a los iPad, por supuesto: el ejemplo más famoso es probablemente el split-modos de visualización en pantalla añadido para el iPad con el lanzamiento de iOS 9.

Mientras que la patente fue publicada en noviembre de 2016, esto es, en efecto, una ratificación de Apple con la adquisición de la patente, cuando compró Typesoft Tecnologías de vuelta en septiembre de 2014; Typesoft del Dryft teclado virtual utiliza un principio similar, en un esfuerzo para permitir que la pantalla táctil de la mecanografía al tacto, como se muestra en el siguiente video:

por último, y muy acertadamente si tenemos este derecho, no parece ser un error tipográfico en la introducción, precisamente, donde la patente es hablar sobre los errores de ortografía.

“si bien ha habido numerosas propuestas para la desambiguación propenso a errores de entrada de usuario”, se lee en la última frase de la introducción, “muchas de estas propuestas se basan en gran medida en el contexto lingüístico y no son capaces de resolver intercambiables alternativas (por ejemplo, cuando un usuario huelgas ambiguamente entre las teclas T y ‘o’, seguido por ‘n’ dejando la incertidumbre de si “en” o “en la” era la intención).” (Seguramente que está destinado a ser ‘yo’ y ‘o’, en lugar de T y ‘s’? Aunque estamos encantados de ser corregida.)

Deslice para desbloquear

¿suena familiar? Lo que debería, porque es el camino que hemos desbloqueado iphone y ipad en iOS 9 y cada versión anterior de iOS y el iPhone OS. En su más reciente encarnación, se veía un poco como la de abajo a la izquierda:









En iOS 10 de Apple consiguió deshacerse de deslizar para desbloquear, cambiar la interfaz por lo que sólo tiene que pulsar el botón de Inicio (al mismo tiempo, la activación de la Touch ID escáner de huellas digitales en los que razonablemente hasta la fecha iDevices, por lo que tiene más sentido, sobre todo). Pero algunas personas no son felices acerca de este desarrollo, y que la petición ha sido creada para pedir deslice para desbloquear a ser traído de vuelta.

Apple ceder a la presión popular (bueno, relativamente a la presión popular – hay sólo 1,549 signatarios en el momento de la escritura, aunque hemos escuchado este sentimiento ampliamente) y traer de vuelta deslice para desbloquear? Nosotros no pensamos así. Los fans de Apple han tenido problemas con las interfaces de antes, la mayoría de la polémica con iOS 7, pero la mayoría de nosotros acostumbramos a la nueva mirada en el tiempo.

la Fusión de macOS e iOS

Usted puede ser capaz de ejecutar MacOS apps en el iPad y viceversa cuando se pone en marcha en el otoño. Al menos esa es la Manzana del plan, de acuerdo a los informes de Axios y otros.

en diciembre de 2017 Bloomberg escribió que Apple planea combinar iPhone, iPad y Mac apps como parte de un proyecto secreto llamado ‘Mazapán’.

Bloomberg fuentes dijo: “los Desarrolladores serán capaces de diseñar una aplicación que funciona con una pantalla táctil o moel uso y el trackpad, dependiendo de si se ejecuta en el iPhone y iPad con el sistema operativo o en Mac.”

sin Embargo, un informe de Daring Fireball, a finales de abril de 2018 predijo en lugar de que este proyecto se celebrará hasta el 2019. John Gruber, basando sus comentarios sobre “un par de cosas, desde los primeros y fuentes de segunda mano. En su mayoría de segunda mano, para ser honesto”, dijo que es “casi seguros de que este proyecto no es de su presentación en la WWDC en junio de 2018, y [duda] que en 2018 estaba en la mesa en el mes de diciembre. Es un 2019 cosa, para macOS 10.15 y iOS 13.”

En cualquier caso, el CEO de Apple Tim Cook ha retirado los rumores de que Apple está planeando para unificar macOS con iOS, reafirmando su convicción de que los dispositivos móviles y los equipos deben permanecer separados con sus propios sistemas operativos.

Hablando con el Sydney Morning Herald, después de Apple, la Educación se centró evento en que la compañía lanzó el nuevo iPad, Cook dijo: “no creemos en el tipo de diluir el uno para el otro. Ambos [El Mac y el iPad] son increíbles. Una de las razones por las que ambos de ellos son increíbles, porque nos empujó a hacer lo que hacen bien. Y si usted comienza a fusionar los dos … comenzar a hacer concesiones y compromisos.

“Así que tal vez la empresa será más eficiente en el final del día. Pero eso no es lo que se trata. Usted sabe que se trata de dar a la gente las cosas que luego se puede utilizar para ayudar a cambiar el mundo o expresar su pasión o de expresar su creatividad. Así que esta fusión de lo que algunas personas están obsesionados con, yo no creo que eso es lo que quieren los usuarios.”

Cosmética/estética personalización de los cambios

En este exasperante inteligente y bien hecho el video, EverythingApplePro propone una amplia gama de cambios para iOS 11, entre ellos algunos radical nuevas opciones para personalizar la forma en que iOS se ve y la forma en que su interfaz está organizada.

piden Que la dinámica animados iconos de la aplicación, mostrando por ejemplo su ubicación actual en el icono Mapas y el tiempo actual para el Clima; la capacidad para colocar los iconos en cualquiera de los libres de la cuadrícula de ranuras en la pantalla en lugar de tener iOS automáticamente re-ordenar a la ranura libre más cercano a la parte superior izquierda de la pantalla; la costumbre de fuentes del sistema; y un cambio en la forma en la Accesibilidad de las obras de mayor tamaño de pantalla de iphone, de modo que se reduce la interfaz de abajo para el tamaño de un teléfono es más pequeño en lugar de arrastrar la cosa entera hacia abajo y la ocultación de muchos de los iconos de la parte inferior.

no llegamos cualquiera de estos cambios en iOS 11 o 12; tal vez iOS 13 será la suerte?

Concepto ilustraciones & filtrado capturas de pantalla

Como iOS 13 de lanzamiento se acerca, esperamos ver el filtrado capturas de pantalla de la versión pre-release de pruebas de las versiones siendo probado en la SEDE de Apple. Pero esta muy por delante que debemos hacer con el concepto de ilustraciones: imágenes creadas por los diseñadores de la interfaz y otros entusiastas para mostrar lo que puede hacer.

Naturalmente, estas no debe ser tomado como evidencia de algo más de lo que algunas personas les gustaría ver.

Nuestro favorito ilustraciones se han publicado en Behance por iOS Noticias Y mucho Más. Se imaginan a algunos de los principales trastornos de iOS interfaz, incluyendo la eliminación de la aplicación de los nombres de los iconos en la página de Inicio, una nueva ‘app bar’ y la llegada de la Vista Dividida desde el iPad.