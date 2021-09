La investigación con australianos muestra que la identidad del creador de Bitcoin podría ser de algunos famosos entre ellos Elon Musk.

Una encuesta realizada por Finder sugirió que el 56% de los australianos creen que Elon Musk es el creador de Bitcoin.

Sin embargo, aunque nadie sabe quién es la persona o grupo detrás del nombre Satoshi Nakamoto, es muy probable que no sea Almizcle.

Lo más cercano que podemos llegar entre ambas personalidades es de un ex empleado de SpaceX que en 2017 publicó una audaz teoría de que Satoshi Nakamoto era probablemente Elon Musk, ya que tenía una amplia comprensión de la Economía, la cripto y el conocimiento en varias áreas diferentes.

Unas horas después de que el rumor comenzó a extenderse, el multimillonario publicó en su Twitter que el informe era falso.

“No es verdad. Un amigo me envió una fracción de BTC hace unos años, pero no recuerdo dónde está”.

If This Is True Once Again @elonmusk 🙏🙏🙏🙏🙏🙏https://t.co/HfGP8Dz5Oi

— Ѕαи∂єєρ Gυттιкσи∂α (@ThisIsSandeepG) November 28, 2017