INVERTIR en GENOPETS Cripto se dispara 40,000% en 24 Hr!

Invertir en Genopets Cripto se dispara 40,000%: Genopets es un próximo juego generativo de move-to-earn MMORPG NFT basado en la cadena de bloques Solana que requiere actividades físicas para permitir a los jugadores ganar tokens y avanzar en el juego.

Los juegos de tokens no fungibles (NFT) son una de las tendencias revolucionarias que aumentaron este año, ya que la tecnología les dio a los jugadores la oportunidad de poseer, vender e intercambiar activos digitales que pueden generar dinero que pueden gastar no solo en juegos sino también en el mundo real. Sin embargo, los juegos de la NFL aún no son accesibles para la mayoría de las personas debido a su barrera de entrada alta y complejidad, pero un juego de la NFT intenta conectarse con el amplio mercado de juegos.

¿Qué es Genopets?

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Genopets es un próximo juego generativo de move-to-earn MMORPG NFT basado en la cadena de bloques Solana que requiere actividades físicas para permitir a los jugadores ganar tokens y avanzar en el juego. Utiliza datos generados desde dispositivos portátiles para evaluar el progreso de los jugadores y convertirlos como incentivos en el juego. Estos incentivos ofrecen a los jugadores la oportunidad de nutrir, personalizar y mejorar sus personajes virtuales.

Invertir en Genopets Cripto se dispara

Genopets es un juego gratuito y de pago, lo que significa que cualquier jugador interesado puede probarlo de forma gratuita y puede ganar en el proceso, pero si quieren acelerar su progreso, deben comprar una casa Genopets llamada ‘Hábitat’, que puede aumentar sus ganancias.

Genopets atiende tanto a jugadores criptográficos como no criptográficos, lo que lo hace ideal para aquellos que no tienen experiencia en juegos NFT. Los jugadores interesados pueden inscribirse en una lista de espera en este enlace para ser uno de los primeros en probar la versión Beta Pública del juego cuando se lance.

Elementos Principales en Genopets

Genopets

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Los genopets, que los jugadores pueden acuñar de forma gratuita, serán los NFTs de los jugadores que pueden progresar a través de la evolución, la personalización y mejorar el rendimiento de batalla y la apariencia física de los personajes.

XP

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Los jugadores pueden generar XP, o experiencias, a través de actividades de molienda. Cuando han alcanzado la cantidad requerida de estos activos, pueden usarlos para mejorar sus criaturas. La belleza de actualizar un Genopet, además de tener una mayor probabilidad de ganar una batalla, es que se vuelven más atractivos cuando los jugadores los ponen en el mercado.

Token de Gen

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Un token gene es un token fungible de gobernanza y apuesta que representa la propiedad en el ecosistema de Genopets, lo que permite a los titulares votar por decisiones críticas.

Token KI

Invertir en Genopets Cripto se dispara: El token de KI es un token de recompensa fungible en el juego que puede acelerar la evolución de los Genopets, y los jugadores pueden generarlo cuando compran un Hábitat.

Cristales Refinados

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Los jugadores pueden crear cristales refinados usando Gene toke, KI token y Habitat Lab. Cada forma de estos cristales tiene un papel específico que afecta directamente la evolución de un Genopet y la jugabilidad del jugador.

Habitat

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Habitat es un token no fungible que los jugadores pueden comprar o crear usando GENE, KI y Cristales. Permite a los jugadores ayudar a sus Genopets a vivir y evolucionar continuamente, crear Cristales de GENES y ganar tokens de KI.

Invertir en Genopets Cripto se dispara

Otra utilidad interesante de Habitat es que los jugadores pueden arrendarlo a otros jugadores para obtener ingresos adicionales mientras les ayudan en el proceso.

Los jugadores también deben saber que si un Hábitat no recibiría ningún mantenimiento adecuado de ellos, su rendimiento puede disminuir y dejaría de generar tokens de KI. Con este riesgo, los jugadores deben mantenerlo periódicamente mediante el uso de cristales. Cada hábitat solo puede acomodar una criatura a la vez.

Beneficios para Jugadores Gratuitos y de Pago

Jugadores Gratis

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Incluso si los jugadores pueden entrar en el juego de forma gratuita, todavía pueden ganar ingresos al proporcionar a sus Genopets con «equidad de sudor» al completar actividades físicas.

Los ingresos de los jugadores gratuitos dependerán de su dedicación y consistencia, y una vez que hayan invertido suficiente tiempo y esfuerzo, finalmente podrán beneficiarse de sus Genopets.

Los jugadores pueden vender sus Genopets de inmediato en el mercado o pueden optar por esperar más tiempo para permitir que sus criaturas acumulen rasgos más raros, lo que puede aumentar su precio de venta.

Jugadores que Pagan

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Si los jugadores libres quieren acelerar su progreso en el juego, pueden comprar un Hábitat que les permitirá aumentar el valor de sus Genopets y ganar tokens de KI y XP. Además, los jugadores pueden generar ingresos de la venta de Cristales Genéticos e incluso de la venta de Hábitats.

El Hábitat sirve como una transición suave entre el lado libre y pagado del juego Genopets NFT, y como los jugadores libres se convierten en jugadores pagados, el mercado puede expandirse aún más, ya que sin duda venderán sus propios Genopets pronto.

La venta de estas criaturas es beneficiosa no solo para los vendedores sino también para los compradores, ya que pueden progresar más rápido en el juego.

5 Tipos de Genopets NFTs

Genopet NFT

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Genopet NFT es el primer activo que los jugadores libres adquirirán en el juego que viene en forma de una criatura infantil que puede pasar por 77 niveles de mejoras y 12 etapas de evolución material. El progreso de un Genopet dependerá en gran medida del rendimiento del jugador.

Invertir en Genopets Cripto se dispara

Los genopets evolucionan adquiriendo ganancias de XP, participando en jefes JcE, ganando batallas contra oponentes y, sobre todo, participando en actividades físicas de sus «maestros».”

Aumentar NFT

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Augment NFT es un accesorio generativo que los instrumentistas pueden utilizar para mejorar el rendimiento y la estética de sus Genopets. Los jugadores también pueden personalizar las partes del cuerpo de sus personajes, ya que los Genopets tienen características robóticas.

Los activos de aumento que los jugadores libres y los propietarios de hábitats pueden adquirir de las batallas JcE serán diferentes. Los jugadores de pago pueden adquirir aumentos NFT, mientras que los jugadores libres obtendrán aumentos no NFT, pero con las mismas habilidades.

Con esto, los jugadores libres no pueden vender o intercambiar sus Aumentos, y la única manera de pasar por estas transacciones es si compran un Hábitat para sus criaturas.

Hábitat NFT

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Para describir con más detalle el Hábitat, que ya se discutió en la sección «Principales Elementos de Genopets», se asemeja a un vivero 3D que ayuda a los Genopets a crecer. Pero esto solo puede ser posible si los jugadores pueden adquirir cristales sin refinar específicos del tipo todos los días y desbloquear NFTs de aumento épico.

Cada cartera puede contener hasta tres Hábitats, y una vez que los jugadores descuiden el mantenimiento de esta casa, los nanobots comenzarán a aparecer, al igual que las plagas aparecen en objetos abandonados o casas.

El deber principal de los Nanobots es detener la producción de cristales, y su presencia en el Hábitat puede causar graves problemas tanto para los jugadores como para sus Genopets.

NFT de cristal refinado

Invertir en Genopets Cripto se dispara: Los cristales refinados sirven como un bloque de construcción de todos los objetos creados dentro de la plataforma Genopets, desde los NFT comunes hasta los místicos.

Estos cristales refinados son «alquimizados» con la ayuda de los cristales sin refinar, y después de este proceso, estos cristales finalmente pueden producir todo tipo de artículos y equipos.

Los jugadores también pueden usar Cristales Refinados para acelerar la evolución de sus criaturas, personalizar su estética, cambiar su tipo elemental e incluso devolverlos.

Volante Económico

Invertir en Genopets Cripto se dispara

El Genopets crypto (GEN) explota en un 40.000%! ¿Es una estafa?

Invertir en Genopets Cripto se dispara: La criptomoneda Genopets probablemente acaba de aparecer en los radares de muchos comerciantes, con un aumento fenomenal este jueves para su lanzamiento. Según los datos de Coinmarketcap, Genopets (GEN), pasó de aproximadamente 0 0.0044 esta mañana, a un máximo histórico de más de $ 18 en la tarde, ¡un aumento de más del 40,000%!

Invertir en Genopets Cripto se dispara

Esto, como era de esperar, la convierte en la criptomoneda con mejor rendimiento en todo el mercado en las últimas 24 horas.

Y a diferencia de otras criptomonedas que hemos mencionado recientemente, como HuskyX o Calamar Enojado, se puede notar alguna información interesante sobre los Genopets.

¿Por qué está explotando el cripto Genopets este jueves?

Invertir en Genopets Cripto se dispara: En cuanto a la explosión alcista de hoy, debe tenerse en cuenta que la criptomoneda ha estado disponible en el intercambio de criptomonedas FTX desde hoy, después de un anuncio hecho anoche.

Invertir en Genopets Cripto se dispara

La cuenta oficial de Twitter (NYSE:TWTR) de Genopets también discutió el listado en otras plataformas hoy :

Invertir en Genopets Cripto se dispara

Además, hay que admitir que el concepto de Genopets es innovador, y que le permite navegar idealmente en la ola de NFTs. También se recordará que Genopets recaudó 8,3 millones de euros de Konvoy Ventures y Pantera Capital en octubre, lo que inspira confianza.

Además, los fundadores están claramente identificados en el sitio web de la criptomoneda, que publicó un libro blanco completo, por lo tanto, pasando los primeros filtros «anti-estafa».

A partir de aquí para justificar el aumento del 40.000% en esta criptomoneda, hay sin embargo una brecha que no nos arriesgaremos, sin embargo, en ningún caso a cruzar.

Invertir en Genopets Cripto se dispara