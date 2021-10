INVERTIR en FOREX y Ganar DINERO $$$ >>5 CUIDADOS<<

Invertir en Forex – Cada día tenemos a nuevas personas descubriendo el potencial de ese mercado de Forex con muchas ventajas y posibilidades. Gran parte de los nuevos inversores acaban siendo atraídos e inician las inversiones sin saber bien lo que están haciendo.

¿Cuál es el resultado? La mayoría acaba, por desgracia, perdiendo dinero al invertir en Forex. Para que no seas uno de los inversores que pierden todo lo que tienen cuando apenas empiezan a invertir, he reunido los 5 cuidados aquí invirtiendo en Forex.

Este post no pretende ser su respuesta completa sobre el tema, sino un punto de partida, enumerando diferentes puntos importantes para que investigue más sobre ellos y aumente sus posibilidades de ganar dinero al invertir en forex.

Entender la terminología de Forex

Estudio y preparación son esenciales. No por nada, ese es el primer punto de esta lista de cuidados al invertir en Forex. También por eso dedico gran parte de mi tiempo a enseñar a gente como tú a empezar en el mercado financiero.

Conocer la terminología de Forex no te hará ganar dinero, pero te hará comunicarte mejor y, sobre todo, entender mejor otros conceptos importantes. Cada profesión tiene sus términos, conceptos y jerga y en Forex no es diferente. Usted necesita saber lo que es spread, margen, apalancamiento, estar comprado o vendido, precios de bid y ask, entre otros conceptos importantes para conseguir un buen rendimiento y aprender mejor el funcionamiento del mercado cada día.

Elegir un buen corredor

Elegir un buen corredor es esencial. La agente de bolsa en sí misma tampoco te hará ganar dinero, pero puedes hacer que pierdas dinero si eres una de las malas compañías de seguros. El lugar de donde es la agente de bolsa y qué agencia reguladora que la supervisa ya dice mucho.

En algunos países del mundo, invertir en Forex es casi como un mercado pirata. Algunos corredores establecidos en esos lugares saquean literalmente a sus clientes de diferentes maneras. Ya sea cazando tu stop, operando en sentido contrario a tu posición y ganando cuando pierdes, no dejándote sacar el dinero que ganaste, o simplemente desapareciendo del mapa.

Para evitar este tipo de problemas al invertir en forex, es importante elegir un agente de bolsa serio, bien establecido y bien supervisado por algún órgano regulador eficaz y rígido. Ese es un cuidado al invertir en Forex que, si no lo tienes, puede garantizarte mucho dolor de cabeza.

Como consejos generales, evite las corredoras que usan señuelos atractivos y «apetitosos» para atraer clientes, como bonos sobre depósitos. La agente de bolsa seria no compra clientes. Los bonos en general sólo sirven para aumentar su depósito para ganar más bonos, luego perder su depósito inicial y la corredora obtener más beneficios de sus mayores pérdidas.

Los tres países en los que el Forex está mejor regulado y supervisado son Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Entre ellos, Inglaterra gana por un amplio margen por varias razones. Los Estados Unidos limitan el apalancamiento a 1:50, no aceptan hedge y tienen reglas sobre la orden de cierre de las operaciones. En el caso de Japón, sólo la lengua y la gran diferencia de horario ya pesan en contra.

Inglaterra, además de no tener las limitaciones de los Estados Unidos, tiene uno de los órganos más rígidos del mundo que es el FCA y tiene una protección de 50.000 libras por CPF dada por el Gobierno Inglés contra la ruptura del corredor, lo que da una seguridad increíble para los inversores.

Hay más puntos que considerar, pero con los listados arriba, su seguridad ya aumenta mucho. Si quiere saber más, tiene este otro post aquí sobre el tema.

Aprender a analizar el Mercado

Para ganar dinero en invertir en Forex tienes que asumir algún riesgo y abrir una posición, comprando una moneda y vendiendo otra, esperando obtener beneficios en la variación de valor de ambas. Cuando compras un par de monedas, por ejemplo, EURUSD, estás comprando Euros y vendiendo Dólares, esperando así que el euro se valore frente al dólar. Si crees que el Euro se debilitará y/o el Dólar se fortalecerá, debes vender ese par, así vendiendo Euros y comprando Dólares.

Siempre tienes tres opciones: comprar, vender o no. Usted podría decidir entre comprar o vender jugando una moneda, pero yo no recomiendo ese enfoque. No veo el mercado con un casino. Nunca en realidad nadie nunca sabe – lo que va a pasar de hecho. Pero los profesionales siempre buscan una ventaja sobre el mercado, para que con el tiempo ganemos más que perder y así obtengamos beneficios.

Hay básicamente tres líneas para invertir en forex que puedes seguir que te ayudarán con el cuidado invirtiendo en Forex y a aumentar tu ventaja sobre el mercado. Son ellas.:

Análisis técnico: el análisis técnico utiliza gráficos y analiza el comportamiento del precio en el pasado para determinar puntos interesantes de entrada y salida.

Análisis Fundamentalista: el análisis fundamentalista utiliza datos económicos de un país como inflación, desempleo, tipos de interés entre otros para determinar en qué sentido los precios deben moverse de ahí en adelante.

Análisis de sentimiento: este es un análisis extremadamente subjetivo y poco difundido, en el que se intenta analizar el humor del mercado para identificar si es altista o bajista, para que se pueda posicionar según esa percepción.

Comenzar a Operar una cuenta Demo

Antes de arriesgar mi dinero, e invertir en forex, recomiendo usar una cuenta demo hasta que alcance al menos dos meses consecutivos de ganancia. Sólo entonces abre una cuenta real.

Tal vez tus dos primeros meses de Cuenta demo ya sean lucrativos y tal vez quieras decepcionarte de que ya no hayas empezado con una cuenta real y te hayas beneficiado de hecho en esos meses. Pero las probabilidades son que va a tomar un poco antes de que tengas dos meses lucrativos consecutivos y estés seguro de que es infinitamente más barato perder dinero virtual de la cuenta demo que dinero real.

Llevar un diario de sus operaciones

Pero para que puedas aprender de tu historial, tienes que tomar notas sobre cada una de las operaciones al invertir en forex. Anotar no sólo los datos técnicos y numéricos como punto de entrada, punto de salida, SL y TP deseados y realizados, sino también qué tipo de estrategia usaste para determinar la entrada. Cómo te sentías en ese momento (confiado, temeroso, codicioso, esperanzado, con sueño, preocupado, etc.).

Después de un tiempo, puede identificar ciertos patrones y ver que puede equivocarse mucho más de lo que imaginaba cuando entraba muy confiado en una operación, o que sus operaciones cuando usted es codicioso no son necesariamente malas, pero tienden a tener un tamaño de lote mayor del adecuado.

Estos son los 5 puntos importantes que tienes que tomar en cuenta al Invertir en forex.