INVERTIR en ETHEREUM o BITCOIN>>> QUÉ COMPRAR>>

Invertir en Ethereum o Bitcoin: No es de extrañar que los inversores estén interesados en las criptomonedas. Bitcoin (BTC), el primero en la clase de activos, fue la inversión convencional con mejor rendimiento en la última década, y ni siquiera se acerca. Cientos de otras monedas digitales han seguido sus pasos, con muchos colocación de enormes rendimientos de su propio.

Bitcoin se negoció por primera vez en 2009. En ese entonces, se podía comprar uno de los nuevos tokens digitales por menos de 1 centavo. Los precios subieron y subieron, aunque con una gran volatilidad a lo largo de los años, y finalmente alcanzaron un máximo histórico de casi 6 69,000 en noviembre de 2021.

La moneda Ether (ETH) de la red Ethereum debutó en 2015 a menos de $3, y en noviembre de 2021 había alcanzado un máximo récord de $4,891. En el momento de escribir este artículo, tanto BTC como ETH estaban muy por debajo de sus picos, pero muy por encima de donde estaban hace solo unos años, cotizando por aproximadamente 4 43,000 y alrededor de 3 3,300, respectivamente.

Poniendo ese rendimiento en perspectiva, Ethereum ha subido de precio unas 1.100 veces en menos de siete años. Contrasta eso con Apple Inc. (ticker: AAPL), el arquetipo de una acción fantástica y una de las acciones con mejor rendimiento de la historia. La última vez que cotizó a una once centésima parte de su precio fue en 1998, hace 24 años. La mayoría de las acciones nunca avanzarán tanto.

Ethereum y Bitcoin son las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, pero las similitudes más o menos terminan allí. Son animales totalmente diferentes, desarrollados por diferentes razones y con diferentes dinámicas internas.

Pero basta de historia. Los inversores quieren saber cuál es la mejor compra: Bitcoin o Ethereum? Aquí hay un resumen rápido de algunas de las consideraciones más importantes con respecto a las perspectivas de inversión para cada criptomoneda.

Bitcoin, que está representado por el ticker BTC, ha sido la criptomoneda más valiosa desde que su creador seudónimo, conocido como Satoshi Nakamoto, fue pionero en el concepto de criptomonedas en 2009.

Hoy en día, la capitalización de mercado de BTC es de aproximadamente 8 800 mil millones, o aproximadamente el 40% de la clase de activos de aproximadamente 2 2 billones. Ethereum, en comparación, representa menos del 20% de la clase de activos y tiene una capitalización de mercado de más de $380 mil millones. Ninguna otra moneda vale ni siquiera 100 mil millones de dólares hoy en día.

Aparte de la longitud sin precedentes de su historia comercial y nombre de marca, una de las características más atractivas de Bitcoin es su escasez: Solo pueden existir 21 millones de BTC. Más de 18,9 millones, o el 90%, de ellos ya están minados y existen hoy en día.

Estos son algunos de los factores clave que los inversores deben conocer sobre el BTC en el debate de inversión entre Ethereum y Bitcoin:

Adopción y creencia. Quizás hay una cosa que más diferencia a Bitcoin de Ethereum y otras criptos prometedoras. Es difícil de cuantificar y, al mismo tiempo, una característica absolutamente vital de cualquier moneda.

«La gente debería ver a Bitcoin como un estándar de oro debido al sistema de creencias de millones de personas que lo respaldan», dice James Wo, fundador y CEO de DFG, una firma global de inversión en blockchain y criptomonedas.

Aunque tal vez sea difícil de cuantificar, esta creencia en Bitcoin como un activo digital duradero puede verse claramente por el número de entidades, corporaciones e incluso naciones que han firmado su permanencia.

Bitcoin fue la primera criptomoneda que CME Group Inc. (CME) ofreció contratos de futuros, lo que permite a los inversores apostar por precios en fechas específicas en el futuro. En octubre, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) se lanzó, convirtiéndose en el primer fondo cotizado en bolsa basado en criptomonedas aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores.

Pero no solo los inversores disfrutan de más y más acceso a BTC. Los consumidores cotidianos pueden ganar Bitcoin con servicios como Lolli, la primera aplicación de recompensas de Bitcoin que permite a las personas ganar BTC mientras compran en línea. Lolli tiene más de 1.000 proveedores, incluida Nike Inc. (NKE), Best Buy Co. Inc. (ABY), Booking Holdings Inc.(BKNG) Priceline y Groupon Inc. (GRPN). Varias tarjetas de crédito con recompensas de Bitcoin, de la talla de Visa Inc. (V) y Mastercard Inc. (MA), también existen.

Pero si bien todos esos hitos son impresionantes, quizás el mayor respaldo a la permanencia de Bitcoin es el hecho de que un puñado de compañías multimillonarias han comenzado a comprar y mantener Bitcoin en sus balances.

Empresa de análisis MicroStrategy Inc. (MSTR) es el mayor titular corporativo de BTC, pero en 2021, incluso compañías más conocidas como Block Inc. (SQ) – anteriormente conocido como Square – y Tesla Inc. (TSLA) compró Bitcoin para guardar en lugar de efectivo.

Ninguna de las principales empresas ha comprado públicamente Ethereum para maximizar los rendimientos en efectivo, y con solo las empresas del S&P 500 que, según se informa, cuentan con más de 2,7 billones de dólares en efectivo, la creciente aceptación de mantener Bitcoin en los balances tiene el potencial de ser un catalizador masivo para el BTC.

Cuestiones energéticas y reglamentarias. El Salvador, que hizo del Bitcoin una moneda oficial en el país y mantiene el BTC en su balance, es una clara excepción en el escenario internacional cuando se trata de Bitcoin. La mayoría de las naciones son cautelosas a la hora de aceptarlo por temor a que pueda perturbar sus propias monedas e incluso socavar los sistemas de tributación. Como el token más prominente, Bitcoin tiene un objetivo en su espalda aquí.

China, por ejemplo, que anteriormente era un jugador importante en criptomonedas, prohibió la minería y, posteriormente, las criptomonedas mismas, no solo el BTC, en 2021. El país está tratando de avanzar en una versión digital de su propia moneda, el yuan.

Una de las preocupaciones más apremiantes con respecto a Bitcoin, especialmente en una era más consciente del medio ambiente, es su prolífico uso de energía. Bitcoin es, de lejos, el mayor cerdo de energía entre las criptomonedas, consumiendo alrededor del 0,5% de toda la electricidad consumida en el mundo, es más que un número de países, y siete veces más que Alphabet Inc.(GOOG, GOOGL) Google utiliza en operaciones globales, según el New York Times.

Mientras que Barooah señala que el cambio de la minería de Bitcoin china ha ayudado a alejar las fuentes de electricidad de las operaciones mineras «del carbón a cosas como el gas natural, que obviamente es mucho mejor», dice que todavía hay mucho margen de mejora.

«Consume mucha energía. Queda mucho trabajo por hacer», dice Barooah.

Ethereum

Antes de preguntarse «¿Debo comprar Bitcoin o Ethereum?»debe comprender las diferentes motivaciones detrás de Bitcoin y Ethereum, el último de los cuales se refiere coloquialmente de esa manera debido a la red del mismo nombre. La criptomoneda nativa de la red en realidad se conoce como Ether.

Mucha más flexibilidad. Algunos expertos dicen que la comparación entre Ethereum y Bitcoin es como comparar la electricidad con el oro.

«Bitcoin para mí es más una mercancía, como el oro, por ejemplo, es más un medio de intercambio, casi, que Ethereum, que en realidad es una infraestructura para que las personas construyan aplicaciones», dice Barooah.

En otras palabras, realmente no hay ninguna utilidad para Bitcoin que no sea un almacén de valor. La red Ethereum, por otro lado, ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas. Otras criptomonedas se emiten en él; los tokens no fungibles, o NFT, se comercian libremente en la plataforma; y todo el campo de las finanzas descentralizadas, o DeFi, se introdujo con Ethereum y su versátil capacidad para crear contratos inteligentes.

Tarifas de gasolina extremadamente altas. Un área en la que ETH definitivamente pierde frente a BTC, al menos por el momento, son las tarifas de transacción. Si bien las transacciones basadas en Ethereum tienden a ser mucho más rápidas que las transacciones de Bitcoin, hay un costo elevado que viene con esa comodidad, conocido como tarifas de gas.

Estas tarifas de gas, que compensan a los participantes por validar transacciones, pueden ser escandalosas, especialmente para transacciones pequeñas.

«El alto uso de la red en Ethereum ha causado tarifas de gas infladas», dice Adrian Kolody, cofundador de Domination Finance, un intercambio descentralizado sin custodia para el comercio de cripto dominancia o cuota de mercado. «Esto es un gran problema cuando se mira a Ethereum como una forma de pago minorista, dado que alguien no va a querer pagar $35 (en tarifas) por un artículo que cuesta $40.»

Transición lenta pero segura a ETH 2.0. Este problema de las tarifas de gas es un impedimento importante para una mayor adopción y uso de Ethereum, a pesar de que ya es la red de criptomonedas más utilizada en el mundo. Redes como Solana y Avalanche imitan la utilidad de Ethereum con tarifas mucho más bajas.

Sin embargo, a diferencia de Bitcoin y su problema de energía, Ethereum tiene un plan para ayudar a abordar su debilidad más evidente: está destinado a pasar del protocolo de prueba de trabajo costoso e intensivo en energía al protocolo de prueba de participación.

Este cambio, parte de un paquete de actualizaciones conocido como ETH 2.0, se ha anticipado desde hace algún tiempo. Kolody dice que el switch promete hacer de Ethereum » una solución viable de pago minorista en la vida real.»

«Además de esto, se supone que reduce el consumo de energía en más del 99%», dice Kolody. «Desafortunadamente, es un largo camino de salida y nadie sabe realmente cuándo se lanzará. «Algunos dicen 2022, y otros esperan el cambio en 2023 o más allá.

En términos del argumento BTC versus ETH, sin embargo, Kolody es inquebrantable.

«En mi opinión, ETH es la inversión más sólida a largo plazo», dice Kolody. «BTC está siendo objeto de más escrutinio por la falta de utilidad, y si ETH 2.0 cumple sus promesas, ya ni siquiera va a ser un concurso.”

EtHereum vs Bitcoin: Conclusión

El argumento de la ventaja de ser el primero en mover funciona en ambos sentidos. Mientras que BTC es la primera criptomoneda, ETH es la primera criptomoneda en obtener una adopción generalizada en el área de rápido crecimiento y aún emergente de DeFi, donde Ethereum es la cadena de bloques predeterminada y el líder claro del mercado. También tiene la mayor cuota de mercado en el espacio NFT de rápido crecimiento.

Aún así, Ethereum no puede darse el lujo de dormirse en los laureles, como señala Wo.

Invertir en Ethereum o Bitcoin