INVERTIR en el S&P 500-Mejores Empresas USA y GANAR $$

INVERTIR en el S&P 500: Mientras su horizonte temporal sea de tres a cinco años o más, un fondo de índice S&P 500 podría ser una buena adición a su cartera. Sin embargo, cualquier inversión puede producir rendimientos pobres si se compra a precios sobrevalorados. Pero eso no ha demostrado ser un problema para estos fondos, ya que los inversores disfrutan de alrededor del 10 por ciento de rendimientos anuales en promedio durante largos períodos de tiempo.

Poseer muchas compañías: INVERTIR en el S&P 500: Estos fondos le permiten tener una participación en cientos de acciones, incluso si es dueño de una sola acción del fondo índice. Diversificación: Esta amplia colección de empresas significa que usted reduce su riesgo a través de la diversificación. El mal rendimiento de una empresa no le hará tanto daño cuando usted es dueño de muchas empresas. Bajo costo: INVERTIR en el S&P 500: Los fondos indexados tienden a ser de bajo costo (ratios de gastos bajos) porque se administran pasivamente, en lugar de administrarlos activamente. Como resultado, más de sus dólares duramente ganados se invierten en lugar de pagarse a los administradores de fondos como honorarios. Rendimiento sólido: INVERTIR en el S&P 500: Sus rendimientos serán efectivamente iguales al rendimiento del S&P 500, que históricamente ha sido de alrededor del 10 por ciento anual en promedio durante largos períodos. Fácil de comprar: EINVERTIR en el S&P 500: s mucho más sencillo invertir en fondos indexados que comprar acciones individuales, porque requiere poco tiempo y ninguna experiencia de inversión. Estas son las razones más importantes por las que los inversores han recurrido al S&P 500 en masa.

Si puede mover dinero a la cuenta de corretaje regularmente, muchos corredores le permiten establecer un calendario de inversión para comprar un fondo de índice de forma recurrente. Esta es una gran opción para los inversores que no quieren recordar realizar una operación regular. Puedes configurarlo y olvidarlo.

INVERTIR en el S&P 500: Usted no tiene que ser rico para comenzar a invertir, pero usted debe tener un plan. Y ese plan comienza con averiguar cuánto puedes invertir. Usted querrá agregar dinero regularmente a la cuenta, y debe planear mantenerlo allí durante al menos tres a cinco años para permitir que el mercado tenga tiempo suficiente para subir y recuperarse de cualquier recesión importante.

Si no tienes una cuenta, tendrás que abrir una, lo que puedes hacer en 15 minutos o menos. Querrá uno que coincida con el tipo de inversiones que planea hacer. Si está comprando un fondo de inversión, intente encontrar un corredor que le permita operar con su fondo de inversión sin una tarifa de transacción. Si está comprando un ETF, busque un corredor que ofrezca ETF sin comisiones, una práctica que se ha convertido en la norma.

Al invertir, pagar más no siempre se traduce en mejores rendimientos. De hecho, la relación entre las tarifas y las devoluciones a menudo se invierte. Dado que estos fondos son en gran medida los mismos, su elección no es una decisión de «hacer o romper»: puede esperar obtener el rendimiento del índice, sea lo que sea, menos la proporción de gastos o cualquier tarifa que esté pagando. Así que los costos son una consideración importante aquí.

Relación de gastos: INVERTIR en el S&P 500: Para determinar si un fondo es barato, usted querrá ver su relación de gastos. Ese es el costo que el administrador del fondo le cobrará a lo largo del año para administrar el fondo. Carga de ventas: INVERTIR en el S&P 500: Si está invirtiendo en fondos mutuos, también querrá ver si el administrador de fondos le cobra una carga de ventas, que es un nombre elegante para una comisión de ventas. Usted querrá evitar este tipo de gasto por completo, particularmente al comprar un fondo de índice. INVERTIR en el S&P 500: Los ETF no cobran una carga de ventas. Los fondos del índice S&P 500 tienen algunos de los ratios de gastos más bajos del mercado. INVERTIR en el S&P 500: La inversión en índices ya es menos costosa que casi cualquier otro tipo de inversión, incluso si no selecciona el fondo más barato.

INVERTIR en el S&P 500: Los fondos de Standard & Poor’s 500 index se encuentran entre las inversiones más populares de hoy en día, y no es de extrañar por qué. El índice S & P 500 en el que se basan estos fondos ha devuelto un promedio de alrededor del 10 por ciento anual a lo largo del tiempo, y representa a cientos de las mejores compañías de Estados Unidos. Con un fondo de índice S&P 500 usted es dueño del mercado, en lugar de tratar de vencerlo.

