SUNAT evalúa gravar las ganancias por criptomonedas con un nuevo marco tributario

En este sentido, Mejía remarcó que el objetivo no es frenar la innovación ni desalentar la adopción de nuevas tecnologías financieras , sino garantizar que el Estado pueda monitorear y fiscalizar adecuadamente una actividad económica en rápido crecimiento, y que sus participantes cumplan con sus obligaciones tributarias.

La iniciativa de SUNAT no es un caso aislado . En el plano internacional, distintas jurisdicciones están avanzando en normativas similares, motivadas tanto por la necesidad de controlar un mercado en expansión como por las preocupaciones ligadas a la volatilidad y el uso potencial de criptomonedas en actividades ilícitas.

Actualmente, las criptomonedas en Perú están catalogadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como activos digitales no regulados, lo que implica que no son moneda de curso legal ni están respaldadas por ninguna autoridad financiera central.

