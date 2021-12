Internet gratuito para estudiantes en zonas rurales

La viceministra de Gestión Pedagógica, Nelly Palomino, destacó la convocatoria del MTC y mostró su disposición para alcanzar acuerdos intersectoriales de cierre de brecha digital, debido a que existe preocupación de su sector porque muchos estudiantes de zonas rurales han desertado del sistema educativo al no encontrar formas de conectarse.

Adelantó, que se tiene previsto una propuesta integral del Decreto de Urgencia que incluya no solo la cobertura de Internet, sino otros componentes pedagógicos con contenidos básicos educativos que usen las herramientas tecnológicas, los mismos que serán evaluados junto al Minedu.

“Tras el reciente anuncio del ministro Juan Silva, tenemos la obligación de orientar la política pública hacia el diseño de la prioridad que conlleva no solo el objetivo estratégico del sector, sino articular con educación, salud y demás entidades del Estado para trabajar hacia un Decreto de Urgencia o convenio a futuro de manera rápida”, señaló la viceministra Fabiola Caballero.

By