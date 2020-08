Varios internautas han publicado registros de un “tornado de fuego” que se formó alrededor de la ciudad de Loyalton, en Estados Unidos . El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el fenómeno natural.

Las autoridades meteorológicas de EE. UU. Están investigando informes de un hecho poco común: tornados de fuego. Se informó que el fenómeno fue detectado el sábado en un incendio forestal en el norte de California.

“No es como un tornado típico, donde todo está despejado del camino y luego puedes ir e investigar con seguridad. En este caso, hay un gran incendio en el mismo lugar, por lo que la logística es mucho más complicada”, dijo el meteorólogo.

El servicio meteorológico nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, informó cinco eventos rotativos, pero no puede confirmar que todos estén hechos de fuego. Aún así, el sábado, el servicio emitió una alerta por posibles “tornados causados ​​por fuego” en el condado de Lassen : “Debido a la posibilidad de vientos muy fuertes, provocados por el fuego, y condiciones extremas de incendio, con riesgo para los bomberos, se emitió una alerta por tornados con el fin de crear conciencia en la zona ”.

En los registros publicados en Twitter se puede ver la magnitud del tornado. Según los internautas, los vientos provocados por el tornado alcanzaron una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. Vea un registro del fenómeno:

A fire tornado in California because it wouldn’t be 2020 without one pic.twitter.com/5HbJVsugVm

The "Fire Tornado" #LoyaltonFire is less than 20 miles away.

Here's some photos my friend took on the road sometime this afternoon. pic.twitter.com/jR076cmVwR

— Gingeroo 🌲 #CA01 😷 #WearAMask (@Destiny22Ginger) August 16, 2020