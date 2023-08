Intentan dar un golpe de estado en CAL

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

ABOGADA MERCEDE S MOROCHO SOSTIENE QUE PRETENDEN RECORTAR MANDATO A DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Doctora Morocho ¿Por qué un grupo de abogados agremiados al CAL estaría pretendiendo recortar el mandato al actual Decano, César Bazán Naveda?

Hay intereses personales de ciertos grupos políticos que tienen como símbolo un lápiz, que pretenden desorientar, desinformar y por tanto, confundir a los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con la finalidad de recortar el mandato al actual Decano y apoderarse de la administración del CAL.

El tema en realidad es muy sencillo, recordemos que en la gestión de la ex Decana María Elena Portocarrero, se quedó ilegalmente en el cargo de Decana, perjudicando a todos los agremiados y desnaturalizó el calendario electoral, quedándose cuatro años en el cargo, motivo por el cual, luego de presiones y plantones, convocó a elecciones en febrero de 2022 y todos los agremiados votamos para un Decano por dos años; es decir, el mandato del Dr. Bazán terminaría en abril de 2024. Sin embargo, minorías de grupos pretenden dar un golpe a la actual gestión y sacar a toda la junta directiva el 10 de enero de 2024. Esto recortaría el derecho de todos los agremiados que votamos por una gestión de una junta directiva de dos años, simplemente por intereses ocultos de bloques anti gremialistas.

¿Quiénes deciden de acuerdo con los estatutos, respecto de estas situaciones confusas a las cuales usted se refiere?

Según los estatutos, la Asamblea General de Delegados es el órgano de decisión del CAL. Son ellos que en votación, tendrán que definir si se respeta el mandato electoral de la junta directiva, elegida por todos los agremiados, para un periodo de dos años. Es por ello que exhorto a este órgano colegiado a que respeten la voz de miles de abogados que votaron por una directiva para una gestión de dos años y que no se dejen presionar por intentos golpistas que vienen induciendo a error a diversos juristas que no conocen la realidad del gremio.

¿Cómo explicaría que los past Decanos se han pronunciado en contra de una ampliación del mandato del Decano César Bazán Naveda?

La Junta de Past Decanos del CAL no tiene ninguna facultad de decisión, muchos de ellos están desconectados de la realidad gremial y sobre todo, desinformados; en la medida que no existe ningún pedido de ampliación del mandato de la actual junta directiva, sino que simplemente se exige el cumplimiento de los daños de mandato, de acuerdo con los estatutos. Asimismo, debo informar que algunos ex Decanos vienen cobrando un sueldo de 3,500 Soles mensuales, por el solo hecho de pertenecer a un tribunal de honor que debería ser adhonorem, como sucede en todos los tribunales de honor de los Colegios Profesionales, como por ejemplo, en el caso del Tribunal de Honor Nacional del Colegio de Periodistas, cuyos miembros no reciben ni un Sol por su labor, al igual que en el Colegio de Notarios y muchos otros. En conclusión, los past Decanos tendrían intereses creados o estarían totalmente desinformados.

Dra. Morocho ¿Cuándo deberían en todo caso realizarse las elecciones para la elección de la nueva junta Directiva del CAL?

El interés superior del Estatuto es que se cumpla el mandato de dos años del Decano y de toda su Junta Directiva. El segundo objetivo es convocar a elecciones, dos meses antes a la culminación del mandato; por lo tanto, el proceso de elecciones debería iniciarse con la convocatoria dos meses antes de la culminación del mandato, es decir febrero de 2022, siendo que primera vuelta se debería llevar a cabo la primera semana de marzo y de darse una segunda vuelta sería la última semana de marzo de 2024, asumiendo funciones el nuevo Decano el 09 de abril de 2024.

Dra. Morocho ¿Por qué habla de golpe al Decano actual del Colegio de Abogados de Lima?

Porque considero que es un golpe gremial, so pretexto de hacer cumplir estatutos, cuando todos sabemos que el estatuto merece una modificación y adecuación por la grave alteración que generó la ex Decana María Elena Portocarrero Zamora, a quienes estos mismos golpistas de ahora, jamás cuestionaron los cuatro años en que permaneció la junta directiva que acompañó a la ex Decana Portocarrero y que ahora pretenden volver con sus intereses personales, para lo cual han creado toda esta confusión, sin importarles hacer daño a nuestra institución con tal de cumplir sus más subordinados intereses anti gremiales.

Finalmente, Dra. Morocho, ¿Qué es lo que va a suceder con los destinos institucionales del Colegio de Abogados de Lima?

Este miércoles 09 de agosto se realizará una asamblea general extraordinaria de delegados, a quienes yo les digo públicamente que no se dejen presionar por los golpistas del gremio y que voten por las mejores decisiones, haciendo oídos sordos a minorías golpistas que vienen haciendo mucho daño a los intereses del CAL.