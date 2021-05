A todos los usuarios de la red social Instagram a través del ordenador (PC y Mac), muy pronto será posible subir y publicar imágenes (posts) en la plataforma. La función está en preparación, pero ya hemos aprendido cómo se verá y se implementará.

Es una buena noticia para aquellos que acceden a Instagram principalmente a través del ordenador o tableta. Así será posible subir imágenes de la versión Web, algo que fue descubierto después de un análisis del código para ser probado por la plataforma en fase beta.

Podemos publicar a través del PC en la red social Instagram

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021