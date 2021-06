El Juez Víctor Zúñiga Declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva en pleno conteo de votos de parte del fiscal José Domingo Pérez, quien se encuentra a cargo de la investigación contra la candidata Keiko Fujimori.

El representante del ministerio público pidió prisión preventiva contra la acusada Fujimori, por supuestamente haber incumplido la prohibición de comunicarse con los testigos.

Como regla de conducta impuso la incomunicación de los testigos mientras no concluya el proceso, muestra que la defensa técnica realizada por la abogada Giulliana Loza, sostuvo que esto no había ocurrido y que los mencionados por el fiscal Pérez, no están comprendidos como testigos directos del caso de aportes falsos.

El fiscal sostuvo que Keiko Fujimori se comunicó con Miguel Torres y Lourdes Flores Nano. Dicho fiscal al conocer la resolución de Juez Zúñiga sostuvo que Apelará el fallo en el plazo de ley.

Keiko Fujimori tomó la palabra en la audiencia judicial

Keiko Fujimori hizo referencia de que viene cumpliendo estrictamente las reglas de conducta y que los testigos referidos no tienen vinculación a aportes falsos.

A su salida de las oficinas del poder judicial la candidata de “Fuerza Popular” Keiko Fujimori dio declaraciones:

“Agradezco el respaldo de tantas personas que vienen apoyando y reitero el compromiso con el pueblo peruano y la voluntad popular y con la frente bien en alta”

Cabe recordar que la candidata presidencial Keiko Fujimori se encuentra en calidad de investigada y su situación actual legal es de comparecencia mientras termine las investigaciones. Mientras continúan el conteo de votos de parte del JNE que determinará las valides de las actas en disputas.