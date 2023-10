Influercers se fueron de cara con gobierno Boluarte

12 Vistas

No sacan ni para el té de caviares y progres.

Se quedaron en el tiempo de los gobiernos corruptos de Ollanta, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y sus «maquillajes» o publicherrys.

Algunos siguen creyendo que sólo por mensionar su nombre y cierta fama (cuya medicion es por sus amigos de tragos), se creen la divina pomada: que la gente consumen sus productos, callao boca.

Lo que han hecho estos rastreros de la información, es muy grave. Durante más de 20 años se dedicaron a bailar al son de ODEBRECH y los gobiernos corruptos de turno. Hicieron de la verdad una mentira y de la mentira una verdad. Su accionar malsano en contra del Perú, tendrá que ser juzgado por la historia.

1. Empiezo con «el enano» Hildebrendt, por lo polémico, casi siempre lo veía en TV abierta y luego leía los titulares de su semanario y algunas veces leía sus comentarios. Eso me da autoridad para afirmar que… él lucró envenenando voluntades. Desde 2010 se dedicó a demoler a la oposición- en especial a Alan García y Keiko Fujimori- de los gobiernos corruptos de turno y ahora que el de Dina-Otárola, no quieren a los caviares y le han quitado las subvenciones a los medios… no le queda otra que estirar la mano.

El que en otrora, se enfrentó al más poderoso empresario TV y renunció en su cara y en vivo… dizque «por dignidad». Hace «ratón» que la perdió: su credibilidad hasta por los suelos

2.Una vista superficial de la audiencia del programa de Cisneros y Townsend en YouTube. No es que la gente “los quiere ver y no quieren pagar”. Esas son las vistas (que no implica que han visto todo el Programa) y YouTube paga poco si te ven poco. Este duo de «influencers» han vivido en una burbuja de mentira. La plata no llega sóla ni venía de la publicidad sino del «maquillaje y la franela».

Como dice un viejo y conocido refrán: a todos les llega su Waterloo. Todos esos «comunicadores» mercenarios, miserables, calumniadores, desaparecerán uno por uno, las vizualizaciones así lo indican.

3. No hay nada que descubrir, el periodismo peruano empezó a irse al carajo cuando aparecieron estos tipos de comunicadores e influencers, que empezaron a vivir de la mamadera del Estado. Todo empezó desde la época del binomio Fujimori-Montesinos y se perpetuó la práctica. En pysnnoticias, defendí la propuesta de congresista Mauricio Mulder, quién atraves una ley quiso arreglarlo, pero ya sabemos lo qué paso: los medios se le dieron con palo. Este es un excelente tema para escribir un libro: ¿En qué momento se jodió el periodismo en el Perú?

«Para vivir de un canal de YouTube sin auspiciadores, se necesita varios miles de vistas, sino ya fuistes».

Mucho depende del país. 15k vistas en Perú valen menos que 15k de EEUU. Por video está ganando entre $ 82 y 1300, sin contar la tajada que se lleva YT, pero eso es total.

Compara con PJW:

YouTube paga aprox. US$ 0.018 por View de suscriptores. En un promedio deben estar sacando US$ 250 – 300 por episodio.

4. Me queda claro, que los maquilladores como César Hildebrendt, Sifuentes, RMP, Gorriti, Cisneros y Townsend, deben estar desesperados por haber perdido la mermelada del Estado, que aspiran a vivir de de sus espectadores y que hoy les yapeen o plineen (lo cual no ocurre). Por algo muy simple, No pasa por recaudar por los pagos de YouTube porque requerirían millones de vistas y no la tienen.

Se les terminó la fiesta, la farra, el dinero del estado que mantenía a esta manga de parásitos, que se dedicaron a dividir al país. No se si salen de circulación varios estos vividores que perdieron el apoyo de papá gobierno- pero sí están recontra quemados- César Hildebrendt, Renato Cisneros, Josefina Towsend, Marcos Sifuentes, Claudia Cisneros, Rosa María Palacios, Jaime Chincha, Gustavo Gorriti, etc.

Los influencers, prensa alternativa, prensa tradicional, y todas las instituciones que representan al periodismo nacional, no juegan un papel importante en el país, sus imágenes están totalmente devaluadas, por dónde se les mire: es difícil, pero es la verdad