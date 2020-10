Víctima tenía miles de seguidores en la red social y la muerte está despertando la conciencia de la sociedad china de la violencia contra las mujeres.

Una influyente China murió después de que su ex marido la regó con gasolina y le prendió fuego. La víctima estaba transmitiendo directamente a sus seguidores, según los medios locales.

Lamu estaba interactuando con sus miles de seguidores a través de la aplicación TikTok cuando le prendieron fuego, causando quemaduras en el 90% del cuerpo, heridas que finalmente provocaron la muerte de la mujer dos semanas después.

La víctima tenía 30 años y era oriunda de la provincia de Sichuan, de donde solía hacer sus publicaciones basadas en la vida rural. A muchos de sus seguidores les gustaba que vlogger no se maquillara para producir los videos, muchos de ellos con millones de interacciones.

Según el periódico Beijing Youth Daily, la pantalla de la mujer se oscureció repentinamente durante la transmisión del 14 de septiembre. En ese mismo momento, el ex marido, identificado como Tang, habrá forzado la entrada a la casa armado con un cuchillo y con gasolina.

La mujer acabó para ser transportada en estado considerado muy grave a un hospital de la región, donde vendría a morir el día 30 de septiembre.

En decaraciones al Beijing Youth Daily, un cuñado de Lamu, identificado como Mr. Luo, refirió que Tang es conocido por un historial de violencia doméstica. La mala relación de la pareja llevó al divorcio en mayo de este año, quedando cada una de las partes con uno de los dos hijos que tenían en común.

Poco después de la separación, Tang amenazó a Lamu con matar a uno de los hijos de la pareja en caso de que la mujer no aceptara volver a casarse. La influyente finalmente aceptó la demanda, pero huyó de la escena. El hombre comenzó a presionar a la familia de la víctima para que le revelaran el paradero de la mujer, llegando incluso a golpear a la hermana de Lamu, incidente que habrá sido reportado a la policía local.

Lamu volvió a divorciarse de Tang y finalmente obtuvo la custodia de los dos hijos de la pareja. El hombre fue detenido el 14 de septiembre por presuntos homicidios, pero el caso sigue bajo investigación.

CASO DESPIERTA CONCIENCIAS EN CHINA

La violencia del caso y el hecho de que Lamu sea una personalidad conocida de las redes sociales alertó a la población china sobre la violencia contra las mujeres. En total, más de 70 millones de personas han utilizado menciones a la muerte de la influyente en la red social china Weibo.

Entre las críticas a la violencia doméstica y la inacción policial, muchos usuarios piden una reforma en las medidas de lucha contra la violencia contra las mujeres.

A principios de 2020 China aprobó una ley polémica, que se conoció como la Ley de los “30 días de reflexión”, período que sigue a la solicitud de divorcio y que pretende dar tiempo a la pareja para decidir si efectivamente quiere la separación.

Esta es una medida que, según los críticos, no protege a las víctimas de la violencia doméstica, que pueden verse obligadas a cambiar de opinión durante este período de reflexión.

El Gobierno recuerda que la ley, que entra en vigor en 2021, no se aplica a los casos de parejas casadas con antecedentes de violencia doméstica, pero los grupos de defensa de los derechos humanos recuerdan que muchas de las víctimas no presentan quejas y no dan a conocer sus casos, que acaban por nunca ser señalados.