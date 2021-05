Las aeronaves privadas están exentas de restricciones de vuelo y son la única alternativa para viajar a los Emiratos Árabes Unidos

Los Indios ricos que viven en Dubai, varados en su país en medio de una nueva ola de covid-19 que causa estragos, están recurriendo a aviones privados, desesperados por regresar al emirato del Golfo, que ha suspendido los vuelos comerciales con la India.

Temiendo que se prorrogue la suspensión de vuelos comerciales entre la India y los Emiratos Árabes Unidos, de los que Dubái es parte, los indios buscan aprovechar la exención que existe para los jets privados.

Un hombre de negocios en Dubái, que se hace llamar T. Patel, ha estado haciendo todo lo posible para traer a la esposa de su hermano y sus tres hijos arrestados en Bangalore, al sur de la India.

“Estoy explorando la opción de jet privado. Es mucho dinero, pero si no tengo otra manera de traerlos, lo haré”, dijo a AFP.

Entre la India y los Emiratos, uno de los corredores aéreos más concurridos del mundo, se cancelaron alrededor de 300 vuelos comerciales semanales.

Aproximadamente 3,5 millones de indios viven y trabajan en los Emiratos, según algunas estimaciones.

En una comunidad formada por empresarios adinerados y trabajadores muy pobres, la repentina suspensión de vuelos vigente desde el 25 de abril sorprendió a miles de personas que se encontraban de vacaciones, trabajo o emergencias médicas en India.

Muchos quedaron varados en el país, donde la pandemia se disparó, con un total de 18 millones de infectados y más de 204.000 muertos.

El jueves (29), el número de muertos en 24 horas superó los 3.600 por primera vez.

Purushothaman Nair, un indio que ha vivido en Dubái durante años y está varado en el estado de Kerala (sur de la India), dice que está dispuesto a “gastar una fortuna” para regresar a los Emiratos.

“Mi esposa y yo vinimos a la India solo por diez días. Tenemos que tomar el avión a toda costa para regresar a Dubái”, dijo a AFP. “Hay mucha gente dispuesta a pagar”, agregó.

Los indios con intereses y responsabilidades comerciales en los Emiratos Árabes Unidos no pueden “permitirse permanecer más tiempo en el extranjero.”

“Y el miedo a contraer el virus (en la India) es otra preocupación”, confiesa.

Jameel Mohammed obtuvo una licencia en marzo para ir a Kerala a ver a su hijo. La felicidad de verlo fue empequeñecida por la preocupación de que no pudiera regresar a Dubái y perder su trabajo.

“Si no puedo irme en unas semanas, mi trabajo estará en riesgo. Mi empleador me presiona y me dice que regrese a los Emiratos para ir a otros países”, dice este funcionario de ingresos modestos.

“No puedo permitirme gastar tanto dinero. Pero si la elección es entre perder mi trabajo o conseguir un préstamo para viajar, estaré encantado de optar por la segunda opción”, concluye.