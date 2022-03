INDECOPI MULTA A CLUB DE LAS IMPRENTAS

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Deben pagar 22 millones por desplazar a las competencia y repartirse contratos del Minedu?

Muchos se preguntaran qué relación hay entre el millonario negocio del «Club de Libros» y la sistemática paralización de Segraf?

Desde el 2009 hasta noviembre del 2019, señalaba en mi columna de opinión en Pysnnoticias, yo conozco Editora Perú, y no me pueden sorprender, conozco el mercado, todo el proceso de producción, costos de material y maquinarias; entonces no me pueden «sorprender», como si lo han hecho con Carlos Becerra, a quien se lo advertí desde el primer día que ingresó como Presidente del Directorio y le alcancé soluciones sustentadas; con estudios y proyectos de relanzamiento de Editora Perú y Segraf: inversión, tiempo de recuperación.

Gracias a la gestión de mi amigo y colega Juan Silva Vidaurre quien hizo el papel de nexo para el encuentro en Centrum. Le hablé claro y sin rodeos sobre la situación real de la empresa, si quieres relanzar Editora Perú, hay que elaborar y poner en práctica reformas encaminadas al fortalecimiento de sus productos o servicios y contar con funcionarios comprometidos, capaces y especialistas en medios. Ejemplo:

a) Actualizar continuamente las cualificaciones de los funcionarios y fomentar las cualidades de liderazgo, así como hacer una investigación de mercado para saber cómo se encuentra el diario oficial El Peruano, frente a la competencia, cuales son las necesidades del mercado y como se encuentra la competencia, para elaborar nuevo diseño, contenidos o productos optativos que premien la fidelidad de los lectores, evitando la baja de ventas y tiraje.

b) Qué el Gerente de producción de Editora Perú –Plácido Ríos- maneja la planta como si fuera su chacra y que los trabajadores se encuentren preocupados por todas las irregularidades y “cutras” de los “amigos” de Blanca Rosales -exDirectora de la Oficina Nacional de Comunicación Social (PCM)- colocados como gerentes y jefes de diferentes áreas, personas ineptas e incapaces que cada día hunden el tiraje del diario Oficial El Peruano.

c)¿Qué el Gerente de Producción, Plácido Ríos, no guardaba el perfil para el puesto porque no tiene ninguna experiencia ni conocimiento en el manejo de costos, producción, servicios gráficos, menos de rotativas o máquinas planas.

d)¿Por qué se le permite tantos viajes a Estados Unidos y Europa para buscar una nueva rotativa que reemplace a la GOSS METRO N° 3041 que por su estructura vale lo que pesa, y encarece los costos de producción?

e) Qué hay «negociados» en los precios de repuestos, mordazas, metalización de cilindros, rodillos y mantillas. ¿Hasta en la compra de papel periódico le dan gato por liebre? Que dentro de la planta hay una mafia que paralizan la KBA, PARA TERCERIZAR LOS SERVICIOS GRÁFICOS CON FINES DE LUCRO.

f) Qué le sacan la vuelta al OSCE con los Convenios interinstitucionales -ejemplo: Editora Perú y MINEDU-, desnaturalizando los conceptos de esta “cooperación”, en beneficio de una empresa particular como Editorial Supergráfica EIRL, Chirry, etc etc.

g)¿Cuáles son los costos de producción? ¿Tercerización direccionada? Que aparte, tiene un convenio con el MINEDU “de distribución” del libro “Manual de Gestión y Autoevaluación”, tercerizando el servicio con Serpost? Quiere decir que Editora Perú-empresa de todos los peruanos-, ha terminado como empresa tercerizadora de servicios, sin control, ni procesos?

Esto no es nada, habían más irregularidades en la planta de Andahuaylas, donde las raíces están en las compras de planchas “de segunda” que pasaban como nuevas por el tiraje corto de El Peruano. En “paralizar” la rotativa KBA para tercerizar las obras, que trabajen o no los operarios, Editora Perú les paga sus sueldos. Que nadie investiga las compra de máquinas chinas inservibles que Editora Perú, no tiene computadoras propias, el Fonafe alquila los servicios de una empresa particular y les preste servicio de mantenimiento.

¿De que vive Editora Perú? de los avisos obligatorios, que en enero y julio aumentan la tarifa 3.5% que Andina, no tiene ingresos porque todos sus servicios son gratuitos, que todas las cargas las asume El Peruano.

¿A esto se le puede llamar buena gestión? ¿Qué hace la Contraloría General de la República que no mete sus narices en esta empresa de todos los peruanos? ¿Qué hicieron como presidente del Directorio, Hugo Aguirre? ¿Juan Gargurevich? ¿Blanca Rosales? ¿Hugo Coya?

Carlos Becerra, siguió con los papanatas colocados por Blanca Rosales- exjefa dque ha llevado a el diario Oficial El Peruano a un lamentable tiraje de 4,500 ejemplares diarios. Que hasta la MLM los notificó por falta de permiso de residuos sólidos y les dio un plazo de dos días para subsanar, sin contar el roche del convenio de los Panamericanos?

Gonzalo Alegría exgerente de Editora Perú, denunció en Panorama el mal manejo del presupuesto de está empresa, señaló que en dos años se cambió a 11 gerentes y aseguró ser testigo de gastos innecesarios en plena emergencia sanitaria. Qué fue gerente general de Editora Perú desde el 16 de noviembre de 2020 hasta inicios de febrero del 2021, y denunció que en agosto antes de su ingreso decidieron renovar por dos años contratos de seguridad por S/ 1.100.00 al año, para vigilar dos edificios vacíos, ya que la mayoría del personal está trabajando de forma remota”.

“La denuncia también se basa en gastos observados por la Contraloría General de la República en la contratación de servicios por más de S/ 279.000 en los Juegos Panamericanos Lima 2019, hasta requerimientos de compras absurdas como toneladas de papel bond o bidones de aguas cuando se hace trabajo remoto, teniendo en cuenta que Editora Perú maneja un presupuesto anual de S/ 66.000.000”.

Qué Editora Perú tenga como gerente general y gerente legal a dos personajes tan cuestionados que están denunciados por malversación de fondos en la municipalidad de San Isidro? Que significa esto?

Se han preguntado a quienes beneficia la incapacidad de gestión o PARALIZACION DE SEGRAF? Nada más ni nada menos que al Club de los Libros: Grupo El Comercio S.A. y su subsidiaria Amauta Impresiones Comerciales S.A.C.; Industria Gráfica Cimagraf S.A.C., Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A. y Quad/Graphics Perú S.A., Santillana, Corporación Universal, etc que se levantan del Minedu mas de S/. 1,300 millones, y el buen Carlos Becerra con todos sus gerentes y sus choferes, como buenos se pasean por CADE? Y Pepe Bravo, gerente comercial hacia su agosto tercerizando los servicios de Segraf.

Esta es la «gentita» que mandan al fracaso a El Peruano y Segraf… Hoy Editora Perú, cuenta con 339 trabajadores para un tiraje diario de El Peruano de 1200 ejemplares. Ya no está Carlos Becerra, hay otra directorio en la misma situación.

Pero, el tiempo me da la razón, el Indecopi ratifica multa a cartel de imprentas por desplazar a la competencia y repartirse contratos del Minedu, desde el 2009 al 2016 con acuerdos ilegales y manejar mas de 1300 millones.

Cómo eran los acuerdos?

1.LOS ACUERDOS SECRETOS IGUAL QUE EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN, SE CONCRETABAN ENTRE REPRESENTANTES DE AMAUTA- EL COMERCIO, METROCOLOR, NAVARRETE Y QUAD GRAPHICS, EN HOTELES O RESTAURANTES DE LIMA, PREVIO A LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN LICITACIONES CONVOCADAS POR EL MINEDU.

2.EN ESTAS REUNIONES, ASÍ COMO EN COORDINACIONES POSTERIORES, SE ELEGÍA A LOS GANADORES MEDIANTE UN REPARTO ILEGAL DE ÍTEMS OFERTADOS EN CONCURSOS PÚBLICOS.

3. DELITOS: COLUSIÓN, COHECHO, MALVERSACIÓN Y TRAFICO DE INFLUENCIAS.

Hoy el Indecopi sanciona con 25 millones de soles a empresas que formaron cártel para repartirse mercado de impresión de textos escolares del Minedu por 1300 millones? Segraf la empresa del Estado de servicios gráficos está pintada en la pared como un «asno con pies de elefante»…