La mafia de los textos escolares se levantan del Minedu mas de S/. 1,300 millones, el buen Carlos Becerra con todos sus gerentes y jefes se lavan las manos como Pilatos y mandan al fracaso a Editora Perú, El Peruano y Segraf, asi estamos, al que sabe no lo llaman y prefieren a los amigotes y turroneros…

Un encuentro cordial, le dije al buen Carlos Becerra, los problemas de Editora Perú, si quiere hacer una buena gestión tiene que relanzar Editora Perú, hay que elaborar y poner en práctica reformas encaminadas al fortalecimiento de SEGRAF-empresa de servicios editoriales y gráficos creada para prestarle servicios al Estado, no es una de lucro- , sus productos o servicios y contar con funcionarios comprometidos, capaces y especialistas en el campo:

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) resolvió, en primera instancia administrativa, el procedimiento sancionador contra empresas mafiosas que habrían acordado “repartija” del mercado, en los procedimientos de contratación de servicios de impresión de textos escolares del Minedu, tales como; Grupo El Comercio y subsidiaria Amauta, Cimagraf, Metrocolor, Corporación Gráfica Navarrete, Quad Graphics Perú, etc. ganaron concursos amañados por mas de 1, 391’311,197 de soles.

