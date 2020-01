Astronauta Christina Koch, que se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, compartió en su página de Twitter varias imágenes que permiten tener una perspectiva aérea de los incendios en Australia.

“Australia. Nuestros corazones y pensamientos están con ustedes”, puede leerse en el breve pero sentida mensaje de la astronauta estadounidense en la red social.

Como puede ver en las imágenes es posible observar la extensión de territorio que cubre el humo gris y marrón, impresionante incluso a 400 km de distancia de la Tierra.

Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020