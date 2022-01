Impuestos y lotería: Conoce todos los aspectos legales de la lotería en Perú

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La lotería siempre ha estado presente como una forma de brindar entretenimiento al público. Pero la lotería es más que solo obtener cantidades enormes de dinero sin más, ya que estas vienen atadas a impuestos que el estado exige para ganar el premio.

Esta es la razón por la que el siguiente artículo, se hablará acerca de todos los aspectos legales que van adjuntos a la lotería en Perú.

¿Cuáles son los impuestos relacionados con los premios de lotería?

El jugar a la lotería siempre es algo emocionante para el público, pero este tipo de juegos siempre está conectado a impuestos para que su existencia sea más legal y segura. Pero estos impuestos siempre van a variar dependiendo del país o hasta del estado en el que se encuentre jugando, por lo cual es necesario conocer cómo son manejados los impuestos en Perú y cuales son todas las normativas legales que van adjuntas a estos impuestos.

Los impuestos de la lotería en Perú cobran el 10% del monto total que el ganador recibirá, por lo que no importa si es el resultado de la kabala u otra lotería, este siempre tendrá como impuesto el 10% para cualquier tipo de monto. Lo único es que dependiendo del monto, se establecerán fechas y sitios para realizar el pago del impuesto.

¿Qué pasa cuando una persona no reclama su premio en la lotería?

El no reclamar un premio de la lotería no es muy común, pero si es algo muy posible que lleguen a haber premios no reclamados por sus ganadores. Para esta clase de situaciones, en la que el ganador de la lotería no acude en el plazo de 6 meses que dicta la ley para reclamar su premio, este entonces será entregado a la empresa de la cual procede.

Entonces lo que sucede es que el monto del premio es retenido por la empresa a la cual pertenece la lotería. Después a este monto, se le resta su respectivo impuesto y luego, será dado como un pago a la municipalidad de la provincia, donde se encuentra ubicada la sede de la entidad organizadora de la lotería.

La historia de la lotería peruana

No está de más conocer un poco sobre cómo fueron los inicios de la historia de la lotería peruana y como esta fue avanzando con el tiempo.

Por lo que se tiene en los registros, las loterías ya estaban presentes en Perú desde los tiempos de la colonia. Solo que en ese entonces existían muchos tipos de sorteos funcionando sin ser controlados, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de prohibirlas, y después ordenarlas para crear las loterías que serían supervisadas.

Para inicios del siglo XX, las loterías mantenían una alta popularidad tanto de Lima como de Callao, las cuales en ese entonces mantuvieron sus casas de lotería como competencia. En 1907, ambas empresas se juntaron para dar, como resultado, lo que hasta los 90 se conoció como el Ramo de Loterías de Lima y Callao.

Ya en la actualidad, han surgido inmensidad de casas de loterías, las cuales han podido ser más populares y concurridas por los jugadores a causa de las plataformas online, que muchas casas de apuestas han creado para poder tener más alcance al público Peruano.