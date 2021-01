Todos sabemos que la cuarentena en Lima “va a generar un impacto social muy fuerte especialmente el sector mas pobre, pero el gobierno morado con un miserable bono de S/. 600 para 4.2 millones de familias vulnerables quiere paliar la situación. Acompañada de medidas complementarias para combatir la propagación de la Segunda Ola en el país incluyen apoyo alimentario a las ollas comunes y comedores populares y la activación de los mercados itinerantes.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó hoy en conferencia de prensa que las medidas de apoyo se dan tras el mensaje a la nación del presidente Francisco Sagasti, quien anunció que Lima Metropolitana y las regiones de Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Metropolitana y el Callao se encuentran en un nivel extremo de contagios por el virus SARS-CoV-2. En estas zonas hay una inmovilización social obligatoria por 15 dias a partir del 31 de enero del presente año, que nadie garantiza que no se pueda prolongar.

Que dichas jurisdicciones estarán limitadas todas las actividades que impliquen desplazamiento fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimiento de productos básicos con un aforo del 40%. Que en otra nueve regiones (Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna) se encuentran en nivel de riesgo muy alto, por lo que requieren medidas de protección muy fuertes. Para ellas, se autoriza solo la apertura de tiendas en general con un aforo del 20%; tiendas de productos básicos con un aforo del 50% y restaurantes al aire libre con un aforo del 30%.

Mientras, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló cuáles son las medidas complementarias que se dictarán por el momento ante la nueva cuarentena que iniciará el próximo 31 de enero. Indicó que se darán facilidades tributarias tanto para los negocios como para los trabajadores.

“Entendiendo que las familias y empresas necesitan apoyo, se ha decidió postergar pago de impuestos, IGV, Renta, selectivo al consumo (ISC), en los departamentos que están con estado extremo”. Asimismo que la Sunat sacará resolución con la medida, la cual estaría rigiendo desde la próxima semana y debería durar por lo menos.

Mientras tanto, la ministra del Minsa, Pilar Mazzetti, informo como si fuera algo nuevo que hay incremento de ocupación en camas UCI por cambio de comportamiento de la COVID-19, sostuvo que erl incremento de ocupacion de las camas UCI se debe a que el virus ha cambiado su comportamiento. Agregó que es probable que se registren más contagios que en la primera ola, debido a esta situación. Que en esa línea, la segunda ola del nuevo coronavirus es más agresiva, como en otras partes del mundo, debido al descubrimiento de variantes en diversos países, una de las cuales ya fue hallada en el nuestro.“Es muy probable que a lo largo de las semanas que siguen veamos más casos de los que hemos tenido en la primera ola, tal como está pasando en todos los países de Europa de Latinoamérica de Norteamérica e incluso del Asia”.

Improvizacion total, no se puede apuntar todas las medida de la segunda ola al ciudadano en base a la misma situacion y si no han aprendido nada de la primere ola. Las vacunas, no tiene fecha de llegada, pero que de llegar van a llegar…, no hay oxigeno y la gente se muere todos los dias.