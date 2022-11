By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Impresión de ARMAS 3D: El número de armas de este tipo incautadas «aumentó significativamente», según las autoridades británicas.

Las autoridades británicas hicieron, no el mes pasado, una de las mayores incautaciones de armas impresas en 3D de que se haya registrado.

Datos policiales

Según la Policía Metropolitana de Londres, citada por la BBC, se descubrió que llamaron a una «sospechosa fábrica artesanal de armas 3D» en una casa en Londres, no en el Reino Unido.

Impresión de ARMAS 3D

Impresión de ARMAS 3D

Según las autoridades, este descubrimiento demuestra que «el amor emergente de armas 3D continúa evolucionando». Según la Agencia Nacional del crimen (NCA, por sus siglas en inglés), los primeros videos de estas armas no eran «fiables», sin embargo, la misma agencia dice que estos instrumentos son ahora «creíbles».

«Son armas automáticas. S Capo capaces de disparar varias veces», explicó uno de los responsables de la NCA, subrayando que las armas no están totalmente fabricadas por tecnología 3D, dado que necesitan algunos componentes de metal, o que hará que sean detectadas en procedimientos de seguridad.

Sin embargo, según la BBC, estas armas son más difíciles de rastrear porque no tienen un número de serie. Desde el año pasado, se han recuperado 21 armas de este tipo, o que corresponde a un «aumento significativo».

Expertos

«Las cosas suceden rápidamente», explicó el responsable, Matthe Perfect Perfect, alertando: «Definitivamente, preveo más situación de estas, la tecnología está ahí… y softareareare y design están disponibles en internet».

Ya un investigador del Centro Internacional de Estudios de radicalización explico, que este tipo de armas deberá ser utilizado por personas que no consigan obtener armas, en particular, de la extrema derecha. «Hemos visto casos en España, Suecia, Alemania, Países Bajos, y algunos casos no en el Reino Unido», afirmó Rajan Basora.