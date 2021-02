Ya la cirugía bariátrica suele ser indicada para obesidad grado II cuando no hay resultados en el tratamiento convencional en los últimos dos años y cuando está asociada a otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades que pueden venir asociadas al exceso de peso, que llevan la reducción de la expectativa y de la calidad de vida.

Solo el cálculo del IMC no es suficiente para diagnosticar la obesidad. De hecho, además del IMC, se requieren las siguientes medidas antropométricas: peso, estatura, grosor del pliegue cutáneo (bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaca).

Para mantener el peso es importante mantener una dieta equilibrada (no solo alimentos correctos, sino también cantidades correctas) para su organismo. Deben evaluarse el peso, la edad, la composición corporal, la presencia de enfermedades y/o comorbilidades. Puntos importantes para mantener el peso:

Para tener un aumento de peso saludable, no se debe comer solamente muchos alimentos calóricos y sí priorizar algunos alimentos con buena cantidad calórica, pero ricos en nutrientes beneficiosos y con poca cantidad de grasa saturada (de origen animal) y grasas trans (de industrializados). Echa un vistazo a algunas estrategias interesantes que pueden ayudarte en este proceso:

Una persona en estas condiciones puede estar con alguna enfermedad que la está adelgazando o su nutrición no es lo suficientemente buena.

Sin embargo, para la evaluación de un paciente individual, puede ser defectuoso porque no tiene en cuenta la composición de este peso corporal, que puede estar compuesto por grasa, músculos, agua y estructuras óseas.

