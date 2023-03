Illariy presentadora de noticias en quechua creada por inteligencia artificial de la San Marcos

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Algunos colegas muy alegres se suben al carro noticioso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y señalan que ante la falta de calidad e idoneidad de la Tv Comercial, SALIÓ AL MERCADO EL PRIMER NOTICIERO PRODUCIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL de la UNMSM.

Un noticiero producido en quechua por la «inteligencia artificial» de la «rojimia» UNMSM, puede tener alguna garantía de veracidad, imparcialidad y objetividad? NO.

El «avatar» de la UNMSM se llama Illariy, que significa «nuevo amanecer» se trata de la primera presentadora de noticias generada por IA que narra las noticias en quechua y es parte de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de citada casa de estudios.

Nuevo experimento comunicacional en quechua producido por la IA de la UNMSM? Cuando en Europa más de 1.000 expertos piden frenar la inteligencia artificial por ser una «amenaza para la humanidad»? Un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica piden una pausa de seis meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad?

Aseguran que laboratorios que trabajan con esta tecnología están en «una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable».

La declaración fue firmada por más de 1.000 personas, incluidos el empresario Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el director ejecutivo de la firma Stability AI, Emad Mostaque, además de investigadores de la firma DeepMind.

En ella, piden que las empresas que desarrollan este tipo de programas «pausen de inmediato, durante al menos 6 meses, el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4», que es la versión más avanzada ChatGPT, uno de los sistemas de inteligencia artificial más potentes del mundo, desarrollado por la empresa OpenAI.

Tanto GPT-4, como ChatGPT, son un tipo de inteligencia artificial generativa, es decir, que «utiliza algoritmos y texto predictivo para crear contenido nuevo basado en instrucciones»?

Quién nos asegura que Illariy no se use políticamente y pueda crear «profundos riesgos para los quechua hablantes con información errónea. No hay nada que celebrar está es otra prensa alternativa en nuestro país que usan el poder que dicen que tienen, si fuera así ya no estarían paseándose por las calles centenares de corruptos que están en la función pública.

Cada día los medios en nuestro país, denuncian, demuestran, los más escandalosos hechos que salpican, que bañan, a quienes utilizan sus cargos para hacerse del dinero público de modo indebido. En fin, cada medio tiene derecho a tener ideas propias, defenderlas y apoyar a quienes las encarnan, no desinformar ni marginar las ajenas, eso se llama pluralidad.