IGNORANCIA SUPINA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

POBRE PERÚ EN QUE MANOS HEMOS CAÍDO? EN UN GOBIERNO INEPTO Y EN LA TERRIBLE LEVEDAD DE CONGRESISTAS ARREGLADORES?

Hoy es el día «D» (desahueve), de la verdad en el Congreso de la República, de asumir el compromiso con la sociedad amante de la democracia, la libertad y el estado de derecho. No es tiempo de caer en traiciones sensualidades, candidez: hora de tomar definiciones firmes como representantes del pueblo, por ende deben vacar al enemigo de la democracia: Pedro Castillo.

El viejito cascarrabias de la PCM Anibal Torres defendió a su chochera presidente Pedro Castillo de las acusaciones que tiene en su contra y criticó a los congresistas por impulsar este proceso de vacancia con el fin de desestabilizar al gobierno. Estas declaraciones lo hizo durante el III Consejo de Ministros Descentralizado que se desarrolla en Huancavelica.

Además, aseguró que las causas de la vacancia provienen de la mayoría de los medios de comunicación limeños que según él, desinforman a la población y «tergiversan la verdad». Aseguró que «están acostumbrados a calumniar como difamar con un cinismo extraordinario».

No se quedó atrás Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre y jefe de «Los Dinámicos del Centro», quien afirma que la a vacancia presidencial de Pedro Castillo, es imposible por razones políticas y matemáticas. Qué el pueblo jamás lo permitiría y podría desencadenar un enfrentamiento fratricida, que por otro lado, no llegan al número de votos necesarios???

Cuál es la verdad de todo esto?

1.Falso de toda falsedad, la vacancia no va porque se han asociado con otros mafiosos, ganapanes y topos. Que en cualquier momento meterán la pata, se pondrán la soga al cuello, la embarrarán por brutos e imbéciles y caerán por angurrientos con claras evidencias; documentos, videos o audios (como Mamani), huellas como; el saqueo al gobierno regional de Junin, como Bruno Pacheco, que se peló por esconder 20 mil dólares en el baño, los negociados en el búnker de Sarratea, MTC, MVCS?

2.Que quiere decir Cerrón cuando afirma «desencadenar un enfrentamiento fratricida ?? Sabrá el significado de esa palabra para usarla tan alegremente? Seguro que no, porque el significado no lo aprendió en Cuba!!! La vacancia no sería imposible si es que no se pudieran comprar conciencias de los » niñatos» desgraciadamente en este congreso hay muchos sin ética y con su letrerito de «se vende» se rematan votos.

Cerrón afirma razones políticas para la vacancia diseñada por la ultraderecha golpista.

3.Ya hablar de matemáticas está demás. Esto sólo demuestra la desesperación de Castillo, Torres, Cerrón y malandrines que están sudando frío. Ya no tienen el apoyo del pueblo rural (Puno, Cusco, Huancayo están en rebeldía). Claro, si le pagan tendrán unos cuantos, pero convocatoria, ya no. Ya se les acabó la revolución!!

4.Tanta es la desesperación que han pedido acreditar observadores de la OEA y la CIDH en la sesión del Congreso de la República de hoy 28 de marzo que se presentara y debatirá el pedido de vacancia presidencial. Claro, que el Congreso debe rechazar toda injerencia o intervención externa en temas propios de la Nacion, se trata de una presión política, nuestro país no necesita tutelaje de nadie. L

5. Lo firmo desde esta columna honesta de pysnnoticias, que es imposible alcanzar los 87 votos que se requieren para vacarlo. Para mí es el pueblo quien tomará las calles y exigirá su renuncia, al darse cuanta que nunca llegará sus promesas, «no más pobres, en un país rico», que fue un hueveo el aeropuerto en Chota, ingreso libre a la universidad, venta del avión presidencial, no cobrar sueldo de presidente, gas para todos, bajar los peajes, helicóptero para todas las regiones, que Cerrón ni de portero, segunda reforma agraria, puertas abiertas para inversionistas, etc etc

Mierda, cansados del desgobierno crece el descontento a nivel nacional: el pan, leche, aceite, azúcar, arroz, pollo, menestras, gas, corriente, agua, internet, pasajes, medicinas, están por las nubes…

NO MAS COMUNISTAS POBRES EN UN PAÍS RICO Y MILLONES DE COJUDIGNOS.