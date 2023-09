IDOLOS DEL FÚTBOL MUNDIAL CON CORAZÓN DE ORO

134 Vistas

Conocieron la pobreza, por eso conocen las grandes necesidades de los que no tienen nada.

El origen humilde de algunos ídolos del fútbol, que han pasado de no tener nada en su infancia a tenerlo todo, es uno de los motivos principales por los que en este mundo destaca la solidaridad.

9. Lionel Messi, tiene una Fundacion desde 2007 y no tiene fines de lucro. Sus acciones se realizan en casi todo el mundo e involucran salud, educación y actividades físicas para niños y adolescentes. Su intención es que todos los niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de educación y atención básica en salud. La Fundación participa en el apoyo a la investigación y la lucha contra el cáncer y desarrolla diversas acciones sociales, como la #ParaLosValientes

ha realizado donaciones millonarias. Ayudó con una gran donación a los habitantes de Madeira, región de Portugal, tras un terremoto, además de pagar varios tratamientos a niños con enfermedades raras. La ONG Save the Children, lo designó como «embajador de la institución». La ONG tiene como objetivo luchar contra el hambre y la obesidad en niños y adolescentes, fomentando la práctica del deporte.

6. David Beckham, c

creó una ciudad completa en Mali para los niños huérfanos. También realiza todos los años el amistoso «Champions For África».

Siempre me he preguntado porqué los jugadores peruanos que hacen su plata con éxito en Europa o EE. UU. no se ponen la mano al corazón y piensan en los más pobres del país, en vez de gastar su plata en borracheras con bataclanas?