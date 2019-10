Se llama D28 y tiene casi el mismo tamaño que la península de Setúbal. Los expertos esperaban la separación y dicen que no está relacionada con el cambio climático.

Un iceberg gigante, el D28, se separó de la plataforma de hielo Amery, en la Antártida, que no había producido un iceberg tan grande desde la década de 1960. El D28 tiene una superficie de 1.636 km2, casi tanto como toda la península de Setúbal.

The D28 iceberg that broke away from the Amery ice shelf in Antarctica last week. Read more about it here: https://t.co/1erOngIRr1 Imagery via @CopernicusEU and @sentinel_hub pic.twitter.com/vufKpX0V1H

— Mark Doman (@MarkDoman) October 1, 2019